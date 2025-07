55-Jähriger vor Amtsgericht wegen Betrug: „Vorstrafen wie ein Weltmeister“

Es gibt Menschen, die sitzen öfter auf der Anklagebank, als andere in den Urlaub fahren. So auch ein 55-Jähriger, gegen den am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht Neuburg verhandelt wurde. Stolze 30 Einträge weist das Strafregister des gebürtigen Sachsen aus, seit 1991. Selbst in Tschechien war er schon für acht Monate im Gefängnis. „Sie haben Vorstrafen, wie ein Weltmeister“, stellte Richter Christian Veh deshalb fest, „und das ist nicht als Kompliment gemeint“. Immer wieder war der Mann wegen Betrug, Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung und anderen Delikten verurteilt worden. Nun stand er erneut wegen Betrug vor Gericht. Die Anklageschrift wirft ihm vor, in 38 Fällen seinen Arbeitgeber, einem Rohstoffhandelsunternehmen in der Region, und eine andere Person betrogen zu haben, in acht weiteren Fällen soll er es zumindest versucht haben.

Um 30.000 Euro hat er seinen Arbeitgeber betrogen

Seit August 2022 war der gelernte CNC-Programmierer demnach bei dem Unternehmen als Lagerist tätig. Seine Hauptaufgabe bestand darin, angelieferte Rohstoffe zu wiegen und eine Auszahlung an die Privat- oder Firmenkunden zu veranlassen. Bis ins Frühjahr 2023 zahlte er jedoch auch sich selbst einiges an Geld aus – insgesamt knapp 30.000 Euro. Er gab dabei immer vor, bestimmte Materialien – etwa PVC-Kabel, Kupfer oder Messing – bekommen zu haben, tatsächlich befanden sich auf der Waage aber minderwertige Gegenstände. Mehrmals waren es beispielsweise Baumischabfälle, Holz oder Lagerboxen. Manchmal drückte er auch einfach nur mit der Gabel eines Staplers auf die Waage. Außerdem hat er in mehreren Fällen eine einzelne Person betrogen und ihr größere Mengen Material wie PVC-Kabel versprochen, aber trotz Bezahlung – insgesamt 11.500 Euro – nicht geliefert.

Der 55-Jährige wurde vor dem Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt

Der Mann gab seine Taten umfassend zu, er habe seine Schulden damit bezahlen wollen. Erst kurz vorher war er aus der Haft entlassen worden. „Das ist wirklich die dümmste Entscheidung, wenn man dafür dann gleich noch einmal Straftaten begeht“, sagte Veh. Ihr 55-jähriger Mandant, der Vater von zwei erwachsenen und zwei minderjährigen Kindern ist, habe aufgrund der vielen Straftaten nie wirklich finanziell Fuß fassen können, sagte Verteidigerin Andrea Kremer. Er sei wohl in einem Teufelskreis gelandet, stimmte Veh ihr zu. „So machen sie ja eigentlich keinen unrechten Eindruck.“ Letztlich wählte der Richter mit seinem Urteil einen Mittelweg zwischen den beiden Plädoyers und verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten, ohne Bewährung. Darüber hinaus muss er die insgesamt gut 40.000 Euro zurückzahlen. „Die Firma wird davon aber vermutlich noch lange nichts sehen“, stellte Veh auch klar. Erst wenn dagegen innerhalb einer Woche keine Rechtsmittel eingelegt werden, ist das Urteil rechtskräftig.