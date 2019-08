14.08.2019

56-Jährige stirbt auf der B16

Eine 56-jährige Frau aus München ist am Dienstagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der B16 tödlich verunglückt.

Eine Autofahrerin kommt auf die Gegenfahrbahn und prallt mit einem Lastwagen zusammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B16 zwischen einem Auto und einem Lastwagen wurde am Dienstagvormittag eine 56-jährige Frau getötet. Der Lastwagenfahrer sowie ein weiterer Autofahrer kamen laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon.

Gegen 7.15 Uhr war die aus München stammende Fahrerin zwischen den Abfahrten Hagau und Zuchering aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert.

Anschließend stieß das Fahrzeug der Frau seitlich mit einem weiteren Auto zusammen, dessen Fahrer ebenso wie die Frau in Richtung Neuburg unterwegs gewesen war. Die 56-Jährige verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer sowie der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Gutachter beauftragt. Der betroffene Bereich wurde erst mehr als fünf Stunden nach dem Unfall, gegen 12.45 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei beträgt der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen etwa 150.000 Euro. (nr)

