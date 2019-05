vor 59 Min.

56-Jähriger versendet Morddrohung per E-Mail

Morddrohungen per Mail hat ein 56-Jähriger verschickt.

Wegen Unstimmigkeiten in Bezug auf Mitgliedsbeiträge wurde ein Betreiber eines Fitnessstudios mit dem Tod bedroht. Jetzt wurde ein 56-Jähriger dafür verurteilt.

Von Alexandra Jost

Gewalt wird angedeutet, um das zu bekommen, was man will. Dass dieser Grundsatz auch schnell ins Auge gehen kann, musste gestern ein 56-jähriger Neuburger am Amtsgericht erfahren. Ihm wurde versuchte Erpressung und Bedrohung vorgeworfen. Der Mann wurde zu 1750 Euro Geldstrafe verurteilt.

Angezeigt hatte den 56-Jährigen ein Betreiber eines Neuburger Fitnessstudios. Ihm hatte der Mann per E-Mail angekündigt, dass er ihn durch schlechte Beurteilungen im Internet in den Ruin treiben wolle. Außerdem hatte der Angeklagte dem jungen Mann mit dem Tod gedroht: Er habe durch das Militär das Töten kennengelernt und praktiziere das auch im Leben, so der Inhalt der E-Mail.

Mitgliedsbeiträge waren Auslöser

Auslöser für die Drohung im Dezember vergangenen Jahres waren Unstimmigkeiten über Mitgliedsbeiträge. Die waren nach Meinung des 56-Jährigen ungerechtfertigterweise von dem Fitnessstudio erhoben worden und deshalb forderte er das Geld in dem Schreiben zurück. Bei Nichtbezahlung präzisierte er auch gleich die Konsequenzen.

Gegen einen bereits ergangenen Strafbefehl hatte der Mann Einspruch eingelegt. Vor Amtsrichter Christian Veh räumte der Angeklagte die Drohung ein. Allerdings, erklärte der sehr redselige Mann, dass er das Prinzip eines chinesischen Denkers anwende: Gewalt werde nur angedeutet. „Ich habe mich unter totaler Kontrolle“, so der Neuburger. Ins Internet habe er ja schließlich nichts gestellt und passiert sei ebenfalls nichts. Das würdigte auch der Richter und unterbreitete den Vorschlag, die Tagessatz-Höhe niedriger als im Strafbefehl anzusetzen und damit die Sache zu beenden. „Ich zahle keinen Cent“, betonte der arbeitslose Mann vehement und wies darauf hin, dass seine Gattin sehr gut verdiene und auch genug Bargeld vorhanden sei. Dennoch wolle er Recht und nichts bezahlen. Darauf beharrte der 56-Jährige verbissen und ließ sich von seiner Einstellung auch nicht abbringen, obwohl Richter Veh ihm mehrmals erklärte, dass er den Tatbestand der Erpressung ja zugegeben habe.

Angeklagter bedankt sich per Handschlag

Letztlich forderte Staatsanwältin Carola Sciurba eine Geldstrafe von 2800 Euro. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft und habe seine Drohung nicht vollendet, aber es sei keinerlei Reue und Schuldeinsicht zu erkennen. Richter Christian Veh verringerte die Geldstrafe auf 1750 Euro. „Im Kern sehen Sie das Unrecht ein, aber eine Strafe muss sein“, sagte Veh.

Eine Woche hat der Neuburger Zeit, gegen das Urteil Revision einzulegen. „Wahrscheinlich werde ich es absitzen“, ließ der Mann verlauten und bedankte sich am Ende der Verhandlung bei Richter und Staatsanwältin per Handschlag.

