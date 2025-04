58-Jährige amputiert sich Teil des linken Daumens

In Karlshuld hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war gegen 11.50 Uhr eine 58-Jährige in der Unteren Achstraße in Karlshuld mit privaten Holzsäge-Arbeiten beschäftigt.

58-Jährige verletzt sich schwer und muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Während die Frau eine Kreissäge bediente, amputierte sie sich wohl aus Unaufmerksamkeit einen Teil ihres linken Daumens. Die 58-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. (AZ)