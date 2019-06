vor 57 Min.

60-Jähriger stirbt bei Badeunfall im Weicheringer Weiher

Ein Schwimmer ist am Samstag in einem Badesee in Weichering ums Leben gekommen. Er konnte nur noch tot gefunden werden.

Tödlicher Badeunfall in Weichering: Am Samstag war ein 60-Jähriger zum Schwimmen in den Badesee im Naherholungsgebiet gegangen. Als er nicht mehr zurückkehrte, alarmierten seine Begleiter die Wasserwacht.

Ein Großaufgebot an Rettern suchten nach dem Mann aus dem Landkreis Freising. Gegen 12.30 Uhr konnte er in der Nähe des Ufers aber nur noch tot gefunden werden. Die Leiche wurde aus dem See geborgen. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. (AZ)

In unserem Podcast erzählt ein Retter der Wasserwacht von seinem harten Job – und wie er dramatische Einsätze verarbeitet.

Themen Folgen