Senior unter Alkohol am Steuer: Test zeigt knapp 1,5 Promille – Lappen erstmal weg

Am Sonntagabend ist ein 62-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen. Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet wurde der Neuburger gegen 18:30 Uhr an der Tankstelle am Südpark dabei beobachtet, wie er alkoholisiert in sein Fahrzeug stieg und wegfuhr.
62-jähriger Autofahrer mit 1,5 Promille unterwegs – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.
Eine Polizeistreife traf den 62-jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnadresse an und führte einen Alkoholtest durch. Dieser ergab knapp 1,5 Promille. Daraufhin musste sich der 62-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)
