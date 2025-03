64-Jähriger überfährt rote Ampel und verursacht Unfall

Ein 64-jähriger Rentner hat am Mittwoch eine rote Ampel in der Gaimersheimer Straße missachtet und in der Folge einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Gaimersheimer Straße in Richtung Nördliche Ringstraße und wollte dort nach links abbiegen. Gleichzeit war eine 19-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen der Nördlichen Ringstraße unterwegs.

64-jähriger Unfallverursacher wird leicht verletzt und in die Klinik gebracht

Der Rentner überfuhr eine für ihn geltende rote Ampel, um abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkws. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin im anderen Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. Die Kreuzung musste für etwa 30 Minuten teilweise gesperrt werden. (AZ)