64-Jähriger verursacht tödlichen Unfall auf der A9: Haftstrafe für Horrorfahrt

Neuburg

Tödliche „Horrorfahrt“ auf der A9: 64-Jähriger wird zu Haftstrafe verurteilt

Vergangenen April kam bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 ein 30-Jähriger ums Leben. Er hinterließ eine hochschwangere Frau. Der Verursacher hatte zuvor starke Medikamente genommen.
Von Michael Kienastl
    • |
    • |
    • |
    Bei einem schweren Unfall auf der A9 bei Schweitenkirchen kam im April ein 30-Jähriger ums Leben. Foto: Friedrich/Vifogra

    Es ist ein Fall, der unter die Haut geht, einen aufwühlt, tief berührt. Ein Fall, der auf so vielen Ebenen tragisch ist, dass er auch für den erfahrenen Richter Christian Veh alles andere als alltäglich sein dürfte. Ein junger Mann aus dem Raum Ingolstadt wird aus dem Leben gerissen, seine hochschwangere Frau muss das gemeinsame Kind alleine auf die Welt bringen und ein Unfallverursacher kann vor lauter Schuldvorwürfen und Depressionen nachts nicht mehr schlafen.

