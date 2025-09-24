Tödliche „Horrorfahrt“ auf der A9: 64-Jähriger wird zu Haftstrafe verurteilt

Es ist ein Fall, der unter die Haut geht, einen aufwühlt, tief berührt. Ein Fall, der auf so vielen Ebenen tragisch ist, dass er auch für den erfahrenen Richter Christian Veh alles andere als alltäglich sein dürfte. Ein junger Mann aus dem Raum Ingolstadt wird aus dem Leben gerissen, seine hochschwangere Frau muss das gemeinsame Kind alleine auf die Welt bringen und ein Unfallverursacher kann vor lauter Schuldvorwürfen und Depressionen nachts nicht mehr schlafen.

