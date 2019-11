20.11.2019

65 Jahre gemeinsam durchs Leben

Elfriede und Günter Dittmann aus Neuburg feiern Eiserne Hochzeit. Welches Rezept sie für die Ehe haben

Von Manfred Dittenhofer

Als sie heirateten, kannten sie sich bereits zwei Jahre. Und gefeiert wurde im Elternhaus der Braut in Stepperg. Einfach sei die Feier gewesen und dennoch oder gerade deshalb wunderbar, so erinnern sich Elfriede und Günter Dittmann an ihre Hochzeit. Und die ist nun 65 Jahre her. Am 13. November 1954 gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Dass sie sich kennenlernten, verdanken die beiden einem Zufall. Elfriede arbeitete bei der Firma Helo. Und auch Günter war 1952 kurzzeitig bei dem Neuburger Unternehmen angestellt. Zwei Jahre später traten die beiden vor den Traualtar in der Kirche St. Peter. Und wieder ein Jahr später kam ihr Sohn zur Welt. Bald schon zogen sie aus Stepperg nach Neuburg um und Günter Dittmann arbeitete als Angestellter auf dem Fliegerhorst.

Ihr Weg aus den Weltkriegswirren hatte beide nach Neuburg geführt. Elfriede Dittmann war mit ihrer Mutter und den vier Geschwistern aus Brünn in Tschechien ausgesiedelt worden. Günter Dittmann war aus Arys im damaligen Ostpreußen über Kopenhagen in Dänemark nach Neuburg gekommen.

„Schnell ist die Zeit vergangen“, resümiert Elfriede Dittmann rückblickend auf die 65 Ehejahre. Höhen und Tiefen habe es gegeben. Danach gefragt, wie eine Ehe so lange halten kann, antworten beide gleich: „Wir haben uns immer gern gehabt. Und haben wir einmal gestritten, dann haben wir uns sofort wieder versöhnt.“ Für die beiden offensichtlich ein echtes Erfolgsrezept.

Ihren Jubeltag feierten die beiden zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter bei Kaffee und Kuchen. Und am Sonntag waren sie im Kloster Plankstetten beim Essen. Direkt nach Weihnachten steht die nächste Feier an. Dann wird Günter Dittmann 88 Jahre alt.

Themen folgen