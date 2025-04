67-Jähriger kracht mit Pkw in Gartenmauer

Ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen ist am Freitag gegen 17.45 Uhr in der Seestraße in Baar-Ebenhausen mit einer Gartenmauer kollidiert und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann von Rettungskräften geborgen und dann ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall waren keine weiteren Personen beteiligt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 35.000 Euro - Ursache noch ungeklärt

Durch den Aufprall entstand am Pkw ein Totalschaden. Auch die Gartenmauer wurde entsprechend beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt. Aus welchem Grund es zum Unfall kam, ist derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)