70 Jahre Audi: Tag der offenen Tür

Das Bildungszentrum besser kennenlernen

Schulabschluss und dann? Interessierte Schüler erhalten beim Tag der offenen Tür des Bildungszentrums Einblicke in die Berufswelt von Audi. Der Automobilhersteller bildet im Werk Ingolstadt bereits seit 70 Jahren aus. Das feiern die Audianer in einem für das Unternehmen schwierigen Jahr diesen Samstag, 6. Juli. Audi lädt dabei zu vielen Mitmach-Aktionen und einer Zeitreise durch den Wandel der Ausbildung ein.

Bereits seit 1949 bildet die Marke mit den vier Ringen junge Menschen am Standort Ingolstadt zu hoch qualifizierten Fachkräften aus. Eine eigens konzipierte Jubiläumsausstellung inklusive einem anschaulichen Zeitstrahl führt durch historische Highlights der Ausbildungsgeschichte. Bei einem Festakt geben Auszubildende verschiedener Dekaden in einer Talk-Runde Einblick in ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen. Dieter Omert, Leiter Berufsausbildung und Fachliche Kompetenzentwicklung, sowie Dagmar Konrad, Leiterin der Audi Akademie, blicken darauf zurück, wie das Angebot an Ausbildungszweigen im Werk gewachsen ist. Mit dabei sind auch Personalvorstand Wendelin Göbel und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Mosch.

Wer die Berufswelten von Audi an diesem Tag interaktiv erleben möchte, kann sich an speziellen Mitmach-Aktionen beteiligen: Interessierte können etwa mit VR-Brillen in virtuelle Welten eintauchen, Schlüsselanhänger mit 3D-Druckern erstellen, die Welt der Robotik erforschen oder in einem 360-Grad-Video das Arbeitsumfeld eines Mechatronikers erkunden.

Der Tag der offenen Tür findet zwischen 9 und 16 Uhr im Audi Bildungszentrum in der Hindemithstraße 27 in Ingolstadt statt. Während des ganzen Tages beraten Auszubildende und Trainer des Unternehmens zu allem Wissenswerten rund um die innovativen Audi-Berufe. (nr)

Bewerbungen zum Ausbildungsstart oder Studienbeginn 2020 sind ab dem 22. Juli bis zum 15. September 2019 über die Audi-Karriereseite möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.audi.de/ausbildung sowie www.audi.de/duale-hochschule. Über den Tag der offenen Tür hinaus haben Schüler ganzjährig die Möglichkeit, zur weiteren Berufsorientierung ein Schülerpraktikum zu absolvieren. Online-Bewerbungen hierzu sind unter www.audi.de/schueler möglich.

