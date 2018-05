vor 51 Min.

70 Jahre in Bewegung

1948 wurde der SV Grasheim als Fußballverein gegründet. Als Vereinsvorsitzender wirft Ferdinand Bockelt einen Blick zurück.

Aufstieg, Armut, Aufbruch, Erfolg: Seit vielen Jahrzehnten bestreitet der SV Grasheim das Auf und Ab des Vereinslebens. Über die Zeit hinweg hat sich einiges verändert. Geblieben aber ist der Gemeinschaft ein Name – und ein kontroverses Verhältnis zum Nachbarort Karlshuld. Von 11. bis 21. Mai feiert die Vereinigung ihr 70-jähriges Bestehen.

Gegründet wurde der SV Grasheim 1948 durch eine Handvoll Fußballbegeisterte, darunter Persönlichkeiten wie Otto Bayer und Ludwig Mayer. Für etwa 35 Jahre war der Fußball das einzige Standbein des Vereins – bis sich 1982 ein Theater dazugesellte. Drei Jahre darauf, 1985, kamen die Stockschützen hinzu, bevor sich 1988 die Damengymnastik integrierte. Ab 1990 organisierte sich eine Alt-Herrenmannschaft, seit 1999 kicken auch die Frauen Grasheims den Ball. „Der Verein hat sich weiterentwickelt“, sagt Ferdinand Bockelt, der seit 2009 den Vorsitz innehat. „Wir wurden von einer reinen Sportvereinigung zu einem Spartenverein mit vielen Abteilungen und etwa 540 Mitgliedern.“

Freilich, sagt der Vorsitzende, gehörten die sportlichen Leistungen zu den Höhepunkten der Vereinschronik. Das betrifft vor allem den Erfolg der Fußballerinnen, die sich nach wie vor in der Bezirksoberliga messen. „Sie sind in der höchsten Klasse der Region. Keine andere weibliche Mannschaft spielt höher.“

Anekdoten der Herrenriege finden sich überwiegend in den Anfangsjahren wieder. Wie Bockelt erzählt, seien die Kameraden der Mannschaft teilweise so arm gewesen, dass sie es sich nicht leisten konnten, zu den Spielen zu fahren. Zunächst habe es auch keinen Sportplatz im Dorf gegeben, weswegen die Sportler Heimspiele auf fremden Rasen – in Karlshuld – austragen mussten. „Seit vielen Jahrzehnten besteht die Konkurrenz zu Karlshuld“, betont der 56-jährige Vorsitzende. Vergleichbar sei die Rivalität mit der Situation in München. „Wir sind 1860, Karlshuld ist Bayern.“ Auch heute noch sei die Beziehung konfliktträchtig. Doch im Gegensatz zu damals, bekräftigt Bockelt, prügele sich niemand mehr. Nun ist der Verein 70 Jahre alt. Schon seit Anfang des Jahres bereitet sich der Vorstand auf die Feierlichkeiten vor. Als wesentlicher Punkt kristallisiert sich in diesem Zusammenhang die Renovierung des Sportheims heraus: „Angefangen hat es mit fünf Fliesen“, sagt Bockelt und lacht. Mittlerweile haben sich die Investitionen auf rund 40000 Euro summiert. „Wir sind weit gekommen. Nur der Außenanstrich fehlt noch.“ Er bleibt optimistisch: „Bis zum Jubiläum wird auch das hoffentlich fertig.“

Das Programm ist mit Ehrenabend und diversen Turnieren vielseitig gestaltet. Am meisten fiebert Bockelt der 90er-Party entgegen. Gleichzeitig, räumt er ein, habe er hierbei die größten Bedenken. „Am darauffolgenden Abend hat die Theatergruppe Premiere.“ Drei Stücke mit bizarren Wendungen führen 23 Akteure auf. „Die Frage ist, ob alle nach der Party fit genug dafür sind.“ Der Vorsitzende schmunzelt.

