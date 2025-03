Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg ist bei Ehekirchen von seinem Motorrad gestürzt und dabei mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Donnerstag gegen 12.50 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Neuburg. Zwischen Pöttmes und Walda kam der Mann aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

70-Jähriger muss nach Motorradunfall bei Ehekirchen ins Krankenhaus gebracht werden

Er wurde hierbei mittelschwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)