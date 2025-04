8-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Sudetenlandstraße am Donnerstag ist ein 8-jähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 71-jährige Neuburgerin gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw auf der Sudetenlandstraße in Fahrtrichtung Münchener Straße, während der Achtjährige in Begleitung seiner Mutter zu Fuß unterwegs war.

8-Jähriger wird nach Unfall in der Sudetenlandstraße in ein Krankenhaus gebracht

Als der Junge einen Fußgängerüberweg überqueren wollte, erfasste ihn die 71-Jährige mit ihrem Pkw am rechten Schienbein. Das Kind wurde dabei zu Boden geschleudert, glücklicherweise aber mit diversen Prellungen nur leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf wenige Hundert Euro. (AZ)