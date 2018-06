76-jährige Frau im Altmühltal vermisst

Seit Freitag wird diese 76-Jährige Rentnerin aus dem Landkreis Nürnberg vermisst. Laut Polizei hatte sie sich zuletzt in der Ferienhaussiedlung in der Kratzmühle in Kinding aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bild: Foto: Polizei Beilngries