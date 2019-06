vor 35 Min.

78-Jähriger stirbt beim Baden in Gerolfing

Tödlicher Badeunfall im Schafirrsee im Ingolstädter Ortsteil Gerolfing: Ein 78 Jahre alter Mann trieb leblos im Wasser.

Ein 78-jähriger Mann ist beim Baden im Schafirrsee in Ingolstadt-Gerolfing gestorben. Wie die Polizei mitteilt, haben Passanten den Mann gegen 14.30 Uhr am Südufer des Sees entdeckt, als er leblos im Wasser trieb. Sie zogen ihn an Land und verständigten die Rettungskräfte und einen Notarzt. Die Reanimation blieb nach Angaben der Polizei ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen, die Ehefrau des Mannes wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. (AZ)