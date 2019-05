17:20 Uhr

79-Jähriger stürzt beim Klettern ab

Am Dohlenfelsen bei Konstein ist an Christi Himmelfahrt ein Kletterer abgestürzt.

Ein Rentner war am Vatertag beim Klettern am Dohlenfelsen in Konstein. Dann ist er abgestürzt.

Ein 79-jähriger Kletterer ist am Vatertag bei einer Tour am Dohlenfelsen in Konstein (Kreis Eichstätt) im Altmühltal abgestürzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und weitere Hintergründe muss die Polizei noch klären. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann aber wohl mit einem Seil gesichert.

Zunächst sprach die Polizei von lebensgefährlichen Verletzungen

Die Polizei sprach zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen, die sich der Mann aus Schwaben bei dem Sturz zugezogen hatte. Er wurde noch am Vatertag im Krankenhaus operiert. (rilu)

