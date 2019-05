vor 24 Min.

80-Jähriger stirbt nach Raubüberfall in Wohnung

Tragisches Ende eines Verbrechens in Ingolstadt: Ein 80-jähriger Mann wurde von zwei Frauen in seiner Wohnung überfallen. Jetzt starb er im Krankenhaus.

Ein 80-jähriger Rentner ist in Ingolstadt knapp drei Wochen nach einem Raubüberfall gestorben. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am 8. Mai von zwei Frauen in seiner Wohnung überfallen und beraubt. Die zwei bisher noch unbekannten Frauen hatten Anfang Mai bei dem Mann geklingelt und ihn in sein Haus gedrängt. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Rentner gestürzt war und sich schwer am Bein verletzt hatte. Am vergangenen Montag ist er im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei nun mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat eine Obduktion angeordnet, um zu klären, ob der Mann tatsächlich infolge der Verletzungen starb, die er sich durch den Überfall zugezogen hatte. Die Ermittlungen laufen noch.

Die Beute der Frauen fiel im Übrigen gering aus: Sie stahlen 50 Euro aus der Geldbörse des alten Mannes. (AZ)