80-Jähriger versinkt in Scheyern mit seinem Auto in einem Schwimmteich

Ziemliches Glück hatte ein 80-Jähriger aus Scheyern bei einem Unfall am Mittwochmittag. Offenbar hatte der Mann das Gas- und Bremspedal seines Sportwagens verwechselt und war deshalb in einem Schwimmteich gelandet. Nachbarn retteten dem Mann vermutlich das Leben.

Ein 80-jähriger Rentner wollte am Mittwoch gegen 13 Uhr auf seinem Grundstück in Scheyern (Kreis Pfaffenhofen) mit seinem Sportwagen im dortigen Carport einparken. Dabei verwechselte er nach Angaben der Polizei vermutlich das Gas- und Bremspedal, so dass der Wagen einen Satz nach vorne machte und im angrenzenden Schwimmteich landete.

Nachbarn wurden auf den Unfall des 80-Jährigen aus Scheyern aufmerksam

Zum Glück wurden laut Polizei Nachbarn durch den lauten Knall aufmerksam. Eine 54-Jährige konnte den Senior aus dem bereits bis über das Dach versunkenen Wagen retten, indem sie aus dem geöffneten Fahrerfenster zog. Zusammen mit einem weiteren 69-jährigen Anwohner gelang es, den Mann aus dem Wasser zu ziehen.

Ohne das beherzte Eingreifen der Nachbarn wäre der Mann wohl ertrunken

So wie die Polizei die Sachlage einschätzt, hätte sich der Mann wohl selbst nicht aus dem Auto befreien können, da die Fahrertür verriegelt war. Durch das schnelle Eingreifen der Anwohner blieb 80-Jährige äußerlich unverletzt. (nr)

