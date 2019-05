17:20 Uhr

80-jähriger Ingolstädter stirbt nach einem Überfall

Anfang Mai wurde ein Rentner in seiner Wohnung in Ingolstadt überfallen. Jetzt ist er gestorben.

Anfang Mai haben zwei unbekannte Frauen einen Rentner in seiner Wohnung in Ingolstadt überfallen. Jetzt ist er gestorben.

Von Luzia Grasser

Vor gut drei Wochen, am 8. Mai, habe zwei unbekannte Frauen einen Rentner aus Ingolstadt in seiner Wohnung überfallen. Sie haben dem Mann 50 Euro aus seinem Geldbeutel gestohlen und sind unerkannt entkommen. Zurück blieb der Rentner, der bei dem Gerangel verletzt worden war. Am vergangenen Montag ist er laut Polizei im Krankenhaus gestorben.

Noch ist nicht geklärt, ob die Verletzungen, die sich der Mann beim Überfall zugezogen hat, tatsächlich zum Tod geführt haben

Doch inwieweit hängen der Überfall und der Tod des 80-Jährigen zusammen? Waren die Verletzungen, die sich der Rentner Anfang Mai bei dem Überfall zugezogen hatte, tatsächlich der Grund für seinen Tod knapp drei Wochen später? Das sind Fragen, die die Ermittler in den kommenden Wochen noch beantworten müssen. Zwar wurde der Mann nach seinem Tod auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt in der Rechtsmedizin obduziert, doch das „Ergebnis konnte derzeit von Kripo und Staatsanwaltschaft im Hinblick auf eine vorliegende Kausalität noch nicht hinreichend bewertet werden“. So jedenfalls heißt es im Polizeibericht. Konkret bedeutet dies, dass noch geklärt werden muss, ob und inwieweit zwischen der Verletzung, die sich der Mann während des Überfalls zugezogen hatte, und seinem Tod tatsächlich ein Zusammenhang besteht – oder eben nicht.

An jenem 8. Mai, einem Mittwoch, hatte es nachmittags zwischen 16 und 16.15 Uhr an der Wohnung des Rentners geklingelt. Als er die Tür öffnete, wurde er von den zwei unbekannten Frauen offenbar sofort in seine Wohnung zurückgedrängt. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Unbekannten und dem Rentner. In dessen Verlauf stürzte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen und zog sich laut Polizei „nicht unerhebliche“ Verletzungen am Bein zu. Eine der beiden Frauen soll sich daraufhin den Geldbeutel des Mannes geschnappt und daraus 50 Euro genommen haben.

Die beiden Täterinnen sind unerkannt geflüchtet

Mit der Beute ist das Duo schließlich aus der Wohnung des Mannes geflüchtet. Vom Mehrfamilienhaus an der Ingolstädter Hanstraße aus sind die Frauen laut Polizei Richtung Hindenburgpark gerannt. Die Polizei leitete nach der Tat eine Fahndung ein, doch die blieb erfolglos. Das Opfer beschrieb der Polizei die mutmaßlichen Täterinnen folgendermaßen: Beide sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein, rund 1,60 Meter groß und schlank. Außerdem sollen sie südosteuropäisch ausgesehen haben. Eine hatte lange blonde Haare, die andere kurze brünette.

Die Mitarbeiter der Kripo Ingolstadt ermitteln in alle Richtungen, doch eine heiße Spur ist bislang nicht dabei und so sind die beiden Frauen bislang auch nicht gefasst worden. Deshalb sucht die Polizei immer noch nach Zeugen, die möglicherweise an diesem Tag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bei der Klärung des Falls helfen können.

Wer Hinweise geben kann zu dem Überfall auf den Rentner, soll sich bei der Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 melden.

Themen Folgen