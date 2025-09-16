Icon Menü
800 Euro für eine Familie aus Ludwigsmoos: So viel kostet der Schulstart

Ludwigsmoos

„Das ist schon heftig“: Der Schulstart kostet diese Familie 800 Euro

Für Johanna Rieblinger geht es heuer zum ersten Mal ins Klassenzimmer. Wie emotional der Schulstart für sie und ihre Familie ist und was alles auf der Einkaufsliste stand.
Von Katrin Kretzmann
    • |
    • |
    • |
    Stolz packt Johanna Rieblinger aus Ludwigsmoos gemeinsam mit Mama Martina und Bruder Jakob ihren Schulranzen.
    Stolz packt Johanna Rieblinger aus Ludwigsmoos gemeinsam mit Mama Martina und Bruder Jakob ihren Schulranzen. Foto: Katrin Kretzmann

    Stolz präsentiert Johanna Rieblinger ihren Schulranzen, schnallt ihn sich auf den Rücken und läuft freudestrahlend durch das heimische Wohnzimmer. „Bald bin ich ein Schulkind“, sagt die Sechsjährige und grinst. Das Mädchen aus Ludwigsmoos gehört zu den zahlreichen ABC-Schützen im Landkreis, die heuer zum ersten Mal ein Klassenzimmer betreten. Nicht nur für Johanna ist der Tag besonders. Auch Mama Martina Rieblinger ist ein wenig aufgekratzt, denn nach Sohn Jakob „muss ich nun auch bei meinem kleinen Mädchen loslassen“, sagt sie wehmütig. Und wehmütig wird die 36-Jährige auch beim Blick auf das Konto, denn die Einschulung ist nicht nur ein emotionales Ereignis, sondern auch ein kostspieliges.

