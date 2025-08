Handtasche geklaut: 81-Jährige wird Opfer eines Diebstahls

Eine 81-Jährige ist in Neuburg Opfer eines Diebstahls geworden.

Nach dem Einkauf bemerkte die Neuburgerin ihre fehlende Handtasche

Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Samstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in einem Supermarkt an der Ingolstädter Straße. Als sie vom Einkaufen zurück war, bemerkte sie, dass ihre Handtasche fehlte.

In der Handtasche befanden sich neben 700 Euro Bargeld auch das Mobiltelefon, eine Bankkarte sowie der Personalausweis. Der Wert der Beute beträgt rund 700 Euro. (AZ)