83-jährige Radfahrerin stürzt in Neuburg: Frau muss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Neuburg

83-Jährige stürzt vom Rad und verletzt sich

In der Ostermannstraße hat sich am Dienstagnachmittag eine Neuburgerin bei einem Sturz vom Rad Kopfverletzungen zugezogen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.
    Eine 83-jährige Neuburgerin hat sich bei einem Sturz vom Fahrrad am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: David Inderlied, dpa

    Eine 83-jährige Radfahrerin aus Neuburg ist Dienstagnachmittag in der Ostermannstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 16.50 Uhr dort in südlicher Richtung unterwegs und geriet dabei mit ihrem Vorderreifen gegen den Bordstein. Dadurch verlor die Neuburgerin die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn.

    83-Jährige muss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden

    Sie wurde mit leichten Verletzungen am Kopf vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Einen Helm trug die Frau nicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Fremdverschulden konnte die Polizei bei der Unfallaufnahme ausschließen. (AZ)

