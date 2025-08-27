83-Jährige stürzt vom Rad und verletzt sich

Eine 83-jährige Radfahrerin aus Neuburg ist Dienstagnachmittag in der Ostermannstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 16.50 Uhr dort in südlicher Richtung unterwegs und geriet dabei mit ihrem Vorderreifen gegen den Bordstein. Dadurch verlor die Neuburgerin die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn.

83-Jährige muss mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden

Sie wurde mit leichten Verletzungen am Kopf vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Einen Helm trug die Frau nicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Fremdverschulden konnte die Polizei bei der Unfallaufnahme ausschließen. (AZ)