83-Jähriger aus Oberstimm wird vermisst

Seit Sonntagabend wird ein 83-jähriger Mann aus Oberstimm vermisst. Jetzt bitte die Polizei um Hinweise. Der Senior wird seit 19.30 Uhr vermisst. Der 83-Jährige hat sein Zuhause am Römerring zu Fuß verlassen, seitdem verliert sich seine Spur. Bislang blieb die Suche nach dem Mann, der auf Medikamente angewiesen ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, erfolglos.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Vermissten aus Oberstimm entgegen

Der Vermisste ist 1,68 Meter groß, schlank, hat hellgraue Haare und eine hohe Stirn. Bekleidet ist der Mann mit einem gelben T-Shirt mit grünen Streifen, einer dunkelbraunen, langen Hose und einer beigen Strickweste. Weiter trägt er weiße Turnschuhe mit roten Streifen.

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Nummer 0841/93430 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)