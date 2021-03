vor 21 Min.

84-Jährige bei Zimmerbrand in Pfaffenhofen schwer verletzt

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend einen Brand in Pfaffenhofen löschen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus wurde am gestrigen Abend eine 84-jährige Frau schwer verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr hatten Nachbarn Flammen im Fenster eines Hauses an der Heindlstraße bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Durch die Feuerwehr konnte die allein lebende Eigentümerin des Hauses im ersten Obergeschoss bewusstlos aufgefunden und gerettet werden. Sie wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort intensivmedizinisch betreut.

Beim Brand in Pfaffenhofen entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro

Das Schlafzimmer der Rentnerin, in dem das Feuer offenbar ausgebrochen war, brannte vollständig aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäudebereiche jedoch verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Erste Untersuchungsergebnisse deuten auf einen fahrlässigen Umgang mit brennbaren Stoffen hin.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen