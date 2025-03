84-Jährige überschlägt sich am Südpark

Am Mittwoch ist eine 84-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen Mittag bei einem Verkehrsunfall am Südpark verletzt worden. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen, wie die Frau auf der Auffahrspur vom Südpark zur B16 fuhr und dabei aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Wagen.

84-Jährige muss nach Unfall in die Neuburger Klinik gebracht werden

Der Pkw kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen, Ersthelfer bargen die 84-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)