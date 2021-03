vor 23 Min.

85-Jähriger aus Rettenbach stirbt bei einem Zimmerbrand

Auf einem abgelegenen Bauernhof bricht ein Feuer aus. Ein alleinstehender Rentner kann gerade noch einen Notruf absetzen. Hilfe kommt für ihn aber zu spät.

Beim Brand eines Zimmers in einem Einfamilienhaus wurde am Montagnachmittag ein 85-jähriger Mann im Ortsteil Rettenbach getötet. Der alleinlebende Senior konnte über einen Seniorennotruf zwar noch seinen Sohn verständigen. Am Ende kam aber jede Hilfe für ihn zu spät.

Nach Angaben der Polizei kam gegen 14.30 Uhr der 61-jährige Sohn zu dem abgelegenen Bauernhof. Über einen Notruf war er informiert worden, dass etwas nicht in Ordnung ist. Als er aus einem Fenster Rauch aufsteigen sah, verständigte er die Rettungskräfte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den 85-jährigen Rentner nur noch tot aus dem Haus bergen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 150.000 Euro. Das Feuer, durch das das Einfamilienhaus erheblich beschädigt wurde, konnte von den rund 60 Einsatzkräften der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Zudem waren Kräfte des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber sowie ein Kriseninterventionsteam vor Ort im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Nachmittag die Ermittlungen zur bislang völlig unklaren Brandursache übernommen. (nr)

