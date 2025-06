88-Jährige prallt gegen zwei Autos – und fährt einfach weiter

Eine 88-jährige Autofahrerin aus Neuburg ist am Montagmittag in der Ostermannstraße mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, fuhr die Frau gegen 12.50 Uhr links an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Wagen einer 63-Jährigen vorbei und geriet dabei zu weit nach links.

Seniorin begeht Unfallflucht in Neuburg – Polizei stellt 88-jährige Fahrerin zu Hause

Laut Polizei prallte die 88-Jährige gegen zwei gegenüber geparkte Fahrzeuge und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 63-jährige Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Unfallverursacherin konnte kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Nachfrage räumte sie ein, selbst gefahren zu sein. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Gegen die Frau wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)