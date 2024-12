Der unerschütterliche Hüttinger: Siegfried Seitz wird 90 

Am Wochenende feierte Siegfried Seitz in Hütting seinen 90. Geburtstag. In dem kleinen Ort im Urstromtal geboren und aufgewachsen, ging er dort acht Jahre zur Schule und verbrachte sein gesamtes Leben dort. Siegfried Seitz ist ein waschechter Hüttinger und das mit Leib und Seele. Rückschläge steckte er weg wie die sprichwörtliche deutsche Eiche. Und bei so manchem Unglück hat er immer irgendwie auch Glück gehabt.

