95-jähriger Autofahrer übersieht einen Radfahrer

Am Sonntagabend sind an der Kreuzung Levelingstraße/Krumenauerstraße in Ingolstadt ein Radfahrer und ein Auto zusammengestoßen.

Ein 95-jähriger Autofahrer hat in Ingolstadt einen Radfahrer übersehen

Wie die Polizei mitteilt, war ein knapp 70-jähriger Radler auf dem Redweg der Levelingstraße stadtauswärts unterwegs. Bei „Grün“ überquerte er die Kreuzung zur Krumenauerstraße. Ein 95-jähriger Autofahrer, der ebenfalls bei „Grün“ von der Levelingstraße nach links in die Krumenauerstraße abbog, übersah den Radfahrer und erfasst ihn frontal.

Der Radfahrer wurde zunächst auf die Motorhaube des Autos und danach auf die Straße geschleudert. Er erlitt einen Knochenbruch und diverse Schürfwunden und Prellungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. (AZ)