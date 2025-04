Schnapszahl: 99-er Luftballons zum Geburtstag

Wäre am Mittwoch nicht ihr Geburtstag gewesen, wäre sie mit ihrer Tochter Helene wahrscheinlich auf Achse gewesen. Denn Sofia Sabljak ist gerne unterwegs. Weite Reisen sind ihr zwar inzwischen zu beschwerlich – immerhin feierte die Dame ihren 99. Geburtstag – aber sie geht noch jeden Tag spazieren, und das alleine. Und sie reist mit ihrer Tochter gerne durch die nähere Umgebung. In den vergangenen Tagen war sie zum Beispiel in Landshut und in Amberg. Auch in der Natur verbringt sie viel Zeit. Oft streifen Mutter und Tochter durch das Altmühltal.

