vor 49 Min.

Ab Montag schließen die Kitas

Inzidenz im Landkreis liegt am Freitag bei 123,3

Weil am Freitag der Inzidenzwert im Landkreis bei über 100 lag, werden ab dem kommenden Montag die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche geschlossen. Es findet eine Notbetreuung statt, in der nur die Kinder betreut werden, deren Eltern eine Kindertagesbetreuung nicht anderweitig sicherstellen können.

Konkret lag der 7-Tage-Wert am Freitag laut RKI bei 123,3. Dem Gesundheitsamt Neuburg wurden seit dem Vortag 14 Neuinfektionen gemeldet, fast genauso viele (15) gelten jedoch wieder als genesen. Damit sind aktuell 214 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 989 Personen befinden sich in Quarantäne. In den beiden Krankenhäusern werden fünf Corona-Patienten betreut, drei davon intensivmedizinisch.

In den einzelnen Kommunen stellt sich die Corona-Situation zum Freitag wie folgt dar: Aresing (6), Berg im Gau (1), Bergheim (7), Brunnen (3), Burgheim (11), Ehekirchen (5), Gachenbach (9), Karlshuld (16), Karlskron (17), Königsmoos (9), Langenmosen (0), Neuburg (88), Oberhausen (6), Rennertshofen (22), Rohrenfels (1), Schrobenhausen (9), Waidhofen (1) und Weichering (3).

Ingolstadt liegt derzeit dagegen mit einem Inzidenzwert von 77,2 deutlich unter der 100er-Marke. Dort sind aktuell 208 Personen infiziert. Für Ingolstadt sind bislang insgesamt in 209 Fällen Mutationen nachgewiesen – 198 mal die britische Variante und dreimal die brasilianische Variante. (nr)

