vor 22 Min.

Ab heute Tempo 30 auf der Brücke

Kranarbeiten an der Bergheimer Staustufe

Von heute bis einschließlich Donnerstag, 9. Mai, vervollständigt Uniper ihr neu entwickeltes, zusätzliches Sicherheitssystem zum Öffnen der Wehrtore unter schwierigsten Verhältnissen bei außergewöhnlichen Hochwasserereignissen. Für diese abschließenden Arbeiten an der Wehranlage Bergheim kommt – wie schon im September 2018 – ein 220-Tonnen-Autokran zum Einsatz. Wie Uniper in einer Mitteilung erklärte, werden die Montagearbeiten von einem Personenkorb aus ausgeführt, der an einem 85-Meter-Kranausleger hängt und quer über die Donaubrücke der Staustufe Bergheim schwenkt. Die „schwebenden“ Arbeiten finden auf der unterwasserseitigen Wehrseite des Bergheimer Kraftwerks statt. Da sich im Schwenkbereich des Krans der Ausleger in teilweise gerade mal fünf Meter Höhe über der Straße bewegen wird, ist an den vier Tagen aus Sicherheitsgründen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer unvermeidlich, teilte Uniper mit. Dies ist sowohl für die Sicherheit der Monteure vor Ort im Krankorb als auch für die Auto- und Lastwagenfahrer auf der stark befahrenen Staatsstraße sehr wichtig. Es wird deshalb dringend um Einhaltung gebeten. Durch den Einsatz des Spezialkrans und die Geschwindigkeitsbegrenzung konnte Uniper eine ansonsten notwendige Vollsperrung der Bergheimer Donaubrücke vermeiden. Mit den Bergheimer Montagearbeiten als letztem Mosaikstein zur Komplettierung des zusätzlichen Sicherheitssystems seien nun alle vier Bahnstromkraftwerke Bertoldsheim, Bittenbrunn, Bergheim und Ingolstadt für den Fall der Fälle gerüstet, heißt es in der Mitteilung abschließend. (nr)

