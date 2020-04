vor 26 Min.

Ab sofort Gesichtsmasken im öffentlichen Leben empfohlen

Ab heute gilt das „dringende Gebot“ der bayerischen Staatsregierung, dass Bürger in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr einen einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. In den Neuburger Stadtbussen ist das nicht die einzige Sicherheitsmaßnahme

Von Andreas Dengler

Es ist keine Pflicht, aber eine „dringende Empfehlung“ der Staatsregierung: Ab sofort sollen alle Bürger einen einfachen Mundschutz in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr tragen. Damit sollen die Infektionsrisiken durch das Coronavirus weiter minimiert werden. Medizinische Atemschutzmasken (mit FFP-Standard) sind dafür ausdrücklich nicht nötig. Ein Fremdschutz kann auch mit so genannten Community-Masken erzielt werden. Solche Stoffmasken haben den Vorteil, dass sie gewaschen und so mehrmals verwendet werden können.

Mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und dem schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown werden auch wieder mehr Passagiere in Bus und Bahn erwartet. Die Neuburger Stadtbusse sind derzeit kostenlos, wenngleich deutlich weniger Passagiere als üblichmitfahren. Der reguläre Fahrplan aller fünf Linien werde dennoch aufrecht erhalten, erklärt Bereichsleiter Andreas Bichler von den Stadtwerken Neuburg. „Für uns ist es wichtig, dass der öffentliche Personennahverkehr weiter zur Verfügung steht.“ Bereits seit Mitte März ist der Ticketverkauf durch die Fahrer bis auf Weiteres gestoppt.

Um Fahrgäste und Busfahrer vor einer Infektion zu schützen, bleibt nicht nur der Fahrkartenverkauf gestoppt, sondern auch der Fahrerbereich durch ein Absperrband abgegrenzt. Bei einem Halt werden die vorderen Bustüren nicht geöffnet. Fahrgäste dürfen nur über die hinteren Bustüren einsteigen. Eine Ausnahme bildet hier lediglich der kleine Stadtbus.

Der Verzicht auf den Fahrkartenverkauf werde sich stark auf den Jahresumsatz auswirken, sagt Bichler. Im Schnitt transportieren die Stadtbusse rund 450.000 Passagiere pro Jahr. Der Umsatz belaufe sich in normalen Jahren auf 250.000 Euro. In diesem Jahr werde diese Zahl wohl nicht erreicht.

Da derzeit nur wenige Fahrgäste die Stadtbusse nutzen, sei jederzeit der notwendige Sicherheitsabstand in den Bussen gewährleistet. Dennoch empfehlen die Stadtwerke ihren Fahrgästen ab sofort das Tragen von Schutzmasken. Und auch Jacqueline Soldner vom Busunternehmen Seitz, das die Stadtbuslinien betreut, spricht sich dafür aus. Die Fahrer seien inzwischen mit Gesichtsmasken ausgestattet. Bereits vor der Empfehlung durch die Staatsregierung habe Soldner beim Linienverkehr selbst eine Maske oder ein Halstuch getragen. „Ich rate auch unseren Passagieren, sich eine Maske aufzusetzen.“

Themen folgen