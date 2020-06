vor 18 Min.

Ab sofort dürfen 1000 ins Neuburger Brandlbad

Das Gesundheitsamt hat die Zahl der zulässigen Besucher am Freitag verdoppelt. Was OB Gmehling trotzdem noch stört.

Von Claudia Stegmann

Als am vergangenen Montag unter strengen Auflagen das Brandlbad wieder öffnen durfte, meinte es der Wettergott nicht besonders gut mit den Stadtwerken. Grauer Himmel, Nieselregen, frische 15 Grad – so stellen sich die meisten Gäste wohl keinen Badetag vor. Entsprechend dürftig waren in den vergangenen Tagen auch die Besucherzahlen, die meistens an zwei Händen abgezählt werden konnten. Die vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen gesetzte Grenze von 500 Besuchern wurde nicht annähernd ausgereizt.

Pünktlich zum Schönwetter-Hoch am Freitag gibt es aber eine gute Nachricht: Die Kreisbehörde hat die zulässige Besucherzahl auf 1000 erhöht. Mindestens bis kommenden Montag gilt die Maßgabe, sofern die Staatsregierung dann keine neuen Regelungen für Bäder herausgibt.

An den festgesetzten Verhaltensregeln hat sich nach dem Besuch des Gesundheitsamtes am Freitag nichts geändert: Wer das Freibad besucht, muss seine persönlichen Daten angeben – genau wie beim Biergartenbesuch. Die Abstandsregeln sind einzuhalten, im Eingangsbereich und auf den Toiletten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem sind die Indoor-Kabinen und Sammelumkleiden geschlossen. Gesperrt bleiben auch das Volleyballfeld und die Liegefläche am Schwimmerbecken. Darüber hinaus darf sich in den Becken nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig aufhalten.

Neu hinzugekommen ist am Freitag lediglich, dass die Sprudel im Nichtschwimmerbecken aus bleiben müssen, um eine mögliche Übertragung des Coronavirus’ zu vermeiden, hieß es seitens des Gesundheitsamtes.

Die aktuelle Besucherzahl im Neuburger Freibad steht im Internet

Nicht akzeptieren will OB Bernhard Gmehling, dass nach wie vor die Einzelumkleiden und die Holzliegen am Schwimmerbecken nicht benutzt werden dürfen. „Das ist Schikane, das muss man ändern“, sagte er. Mit seinem Anliegen will er sich erneut an Innenminister Joachim Hermann wenden.

Wie viele Gäste sich aktuell im Brandlbad aufhalten, kann jederzeit auf der Startseite der Neuburger Homepage unter www.neuburg-donau.de nachgelesen werden.

