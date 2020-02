Ab sofort gibt es zusätzliche Parkplätze in Neuburg

Plus Weil die Fürstgarten-Tiefgarage und der Parkplatz am Hallenbad gesperrt sind, gibt es nun Ausweichmöglichkeiten.

In der Neuburger Innenstadt fehlen derzeit rund 130 Parkplätze, denn sowohl die Tiefgarage am Fürstgartencenter als auch der Hallenbadparkplatz sind gesperrt. Deshalb gibt es ab sofort drei Stellen, an denen Autos zusätzlich oder länger geparkt werden können.

Noch bis 9. April ist die Tiefgarage am Fürstgartencenter in Neuburg gesperrt. Aus diesem Grund hat sich das Stadtmarketing Neuburg um eine innenstadtnahe Alternative bemüht – und jetzt auch grünes Licht dafür bekommen. Der Parkplatz zwischen Landratsamt und Krankenhaus, der normalerweise Mitarbeitern des Landratsamtes vorbehalten ist, darf ab sofort am Wochenende von Jedermann benutzt werden.

Die Parkplätze am Landratsamt in Neuburg sind freitags und samstags frei zugänglich

Die Stellflächen auf dem ehemaligen Gelände des Kammerbauernhofs sind freitags ab 12 Uhr bis samstags 22 Uhr frei nutzbar, teilte Stadtmarketing-Leiter Michael Regnet mit. Die zusätzlichen Parkmöglichkeiten kompensieren einen Teil der Tiefgaragenplätze, die derzeit nicht genutzt werden können.

Darüber hinaus können Autofahrer ab sofort ihren Wagen auch an der Grünauer Straße abstellen. Der rechte Fahrstreifen vor dem Parkbad von Grünau kommend darf zum Parken genutzt werden – allerdings nur sonntags. „Das hat den Grund, dass sonntags keine Lastwagen fahren. Werktags würde die Fahrbahn zu schmal werden, wenn dort Autos stünden“, erklärt Regnet. Die Parkplätze können insbesondere am kommenden Wochenende, 7./8. März, genutzt werden, wenn in der Parkhalle die Gesund & Aktiv-Messe stattfindet. Aber auch Badegäste können dorthin ausweichen, nachdem der Parkplatz vor dem Hallenbad aktuell ebenfalls gesperrt ist. Parkbadbesucher haben aber auch noch eine andere Möglichkeit, ihr Auto abzustellen: Wenn sie am Volksfestplatz parken, können sie jederzeit die Linie 2 des Stadtbusses kostenlos nutzen.

Parken: Die Tiefgarage am Spitalplatz in Neuburg ist ab sofort bis 21 Uhr geöffnet

Zuletzt gibt es auch gute Nachrichten für all jene, die die Tiefgarage am Spitalplatz nutzen. Die Öffnungszeiten wurden um eine Stunde verlängert. Statt wie bisher bis 20 Uhr können Autofahrer künftig ihren Wagen dort bis 21 Uhr stehen lassen – und zwar von Montag bis Sonntag. Insbesondere Last-Minute-Supermarkt-Einkäufer müssen jetzt also nicht mehr befürchten, dass sie mit ihren Tüten vor verschlossenen Türen stehen.