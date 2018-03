vor 37 Min.

Abdi und die Quarktasche

Das Ingolstädter Jobcenter fördert junge Flüchtlinge beim Einstieg in das Berufsleben. Warum einer von ihnen Bäcker werden will.

Von Thomas Balbierer

Abdirahman Ali Awale steht hinter einer Arbeitsplatte und klappt mit flotten Handgriffen die Ecken von frischen Teiglingen nach innen. Die Teigstückchen ähneln in Form und Größe einer Fliese. In der Mitte: ein dicker Klecks Quark. Es ist kurz nach 7 Uhr in der Ingolstädter Bäckerei Kuttenreich, die Mitarbeiter der Backstube bereiten gerade ein frisches Blech Quarktaschen zu. Unter ihnen: Abirahman Ali Awale – oder Abdi, wie sie ihn hier nennen.

Quarktaschen? Die gab es in somalischen Bäckereien nicht, sagt Abdi und lacht. Die süßen Plunderstücke hat der 19-Jährige erst nach seiner Flucht nach Deutschland kennengelernt. Seit 2015 lebt er hier. Heute trägt Abdi eine weiße Bäckermütze auf dem Kopf und stellt die Leckereien selber her. Vor wenigen Monaten, im August, hat der anerkannte Flüchtling seine Ausbildung als Bäcker begonnen.

Abdirahman Ali Awale ist einer von 34 Flüchtlingen zwischen 17 und 32, die vom Ingolstädter Jobcenter betreut werden und derzeit eine Ausbildung absolvieren. Um für den Ausbildungsmarkt fit zu werden, haben sie zwei Jahre die Berufsschule in einer speziellen Berufsintegrationsklasse besucht, in der sie Deutsch lernen und den Mittelschulabschluss erwerben konnten.

Deutsch lernen – das ist für Bäckermeister Max Kuttenreich der erste Schritt, um Flüchtlinge überhaupt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. „Das Bäcker-Handwerk ist kompliziert“, sagt er. „Wenn ein Auszubildender die Sprache nicht versteht, wird es sehr schwierig, ihm das Handwerk beizubringen. Deshalb ist es wichtig, in die Sprache zu investieren.“ Ebenso wichtig seien jedoch Fleiß, Ehrgeiz und handwerkliches Geschick, so der Unternehmer. Genau diese Eigenschaften erfülle der 19-jährige Abdi, erklärt Kuttenreich. „Er passt gut ins Team.“

An jedem Arbeitstag steht der Somalier mitten in der Nacht um 1 Uhr auf, damit er pünktlich zu Schichtbeginn um 2 Uhr in der Backstube erscheint. Das frühe Aufstehen macht ihm nichts aus, sagt er. Die Arbeit mache ihm Spaß. „Es gefällt mir sehr gut, selber etwas herzustellen“, antwortet der 19-Jährige auf die Frage, was ihn an der Ausbildung als Bäcker so begeistert. „Es ist gar nicht so schwer zu lernen.“ Und wenn doch einmal etwas nicht auf Anhieb klappt? „Das macht nichts. Bei Problemen frage ich meine Kollegen und bekomme immer Hilfe“, erklärt der Azubi.

Ganz ohne Hilfe funktioniert die Integration der jungen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ohnehin nicht. „Ein Flüchtling hat es schwer, sich zu bewerben“, sagt Bäckermeister Kuttenreich. „Er hat ja gar keine Infrastruktur. Keine E-Mail, keinen Telefonanschluss.“ Deshalb findet er es richtig, dass das Jobcenter Unterstützung anbiete. Zum Beispiel mit einer geförderten Einstiegsqualifizierung, bei der Flüchtlinge zwischen sechs und neun Monate lang Betriebe kennenlernen und ihre Sprache verbessern können. Diese Unterstützung müssten die Flüchtlinge dann jedoch auch annehmen und eigenen Einsatz zeigen, betont Kuttenreich. „Ob man diese Chance nutzt, liegt an einem selbst.“ Mit dem Einsatz seines neuen Azubis ist der Bäckerei-Chef zufrieden. „Er ist wissbegierig und lernt schnell.“ Deshalb kann sich Kuttenreich auch in Zukunft vorstellen, wieder einen Flüchtling einzustellen. Er sagt aber auch: „Wir werden immer nur einen Flüchtling ausbilden.“ Damit wolle er eine „Grüppchenbildung“ verhindern und die Integration des Einzelnen erleichtern. „Wir wollen uns Zeit dafür nehmen“, sagt Kuttenreich.

Und Abdi? Drei Jahre dauert seine Ausbildung insgesamt. In dieser Zeit will er in Betrieb und Berufsschule „gut zuhören und zusehen.“ Auch für die Zeit nach der Lehre hat der somalische Bäcker-Azubi schon Pläne: „Ich will mein Leben lang Bäcker bleiben.“