07.02.2020

Abgesägtes Feldkreuz ist kein Fall von Zerstörungswut

So sah das Kreuz aus, als es noch stand – und so wird es bald wieder aussehen.

Das Feldkreuz auf dem Feldweg zwischen dem Neuen Friedhof und dem Neuburger Stadtteil Ostend war abgesägt worden. Jetzt weiß man auch, wer es getan hat und warum

Von Manfred Rinke

Die Nachricht und die Bilder vom abgeschnittenen Feldkreuz am Feldweg zwischen dem Neuen Friedhof und dem Neuburger Stadtteil Ostend in der Neuburger Rundschau am vergangenen Samstag haben die Leser bewegt. „Wer macht denn so was?“, lautete die immer wieder gestellte Frage. Diese ist nun beantwortet.

Es waren Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs in Neuburg, die das etwa drei Meter hohe Kreuz auf rund einem Meter Höhe abgeschnitten haben. Der Grund für die Sägeaktion ist absolut lobenswert. Denn wie der Leiter der Städtischen Betriebe, Ralf Fellner, erklärt, sei das Kreuz für Unterhaltsmaßnahmen abgenommen worden. Es werde nun hergerichtet, damit es in seinem Wert erhalten bleibt und wieder im neuen Glanz erstrahlen kann.

Dass die „Tat“ nur zwei Tage, nachdem sie begangen worden war, bereits in der Heimatzeitung öffentlich gemacht wurde, sieht Fellner als durchaus positiv. „Da sieht man, dass die Menschen gerade auf so etwas ein Auge haben.“ Wie er sagt, soll das Kreuz Mitte nächster Woche am selben Ort wieder aufgestellt werden.

Das Kreuz entlang der Äcker auf dem Feldweg in der Verlängerung der Rohrenfelder Straße war übrigens schon vor langer Zeit als Erinnerung an verstorbene Landwirte aufgestellt worden. Neben dem Feldkreuz steht auch eine Bank, die von Spaziergängern gerne genutzt wird.

