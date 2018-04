vor 36 Min.

Abgeschleppt und abgezockt: Vater und Sohn vor Gericht

Einem 58-jährigen Unternehmer und dessen Sohn wird vorgeworfen, ohne Auftrag abkassiert zu haben. Das könnte für die beiden nun ernsthafte Konsequenzen haben.

Von Alexandra Jost

Ein Abschleppunternehmen darf auf öffentlichen Plätzen nur auf Weisung der Polizei oder dem zuständigen Ordnungsamt Fahrzeuge abschleppen. So lautet zumindest das Gesetz. Seit gestern sitzt ein 58 Jahre alter Unternehmer aus Neuburg und dessen 29-jähriger Sohn auf der Anklagebank. Den beiden wird Betrug, Erpressung in besonders schwerem Fall und Amtsanmaßung vorgeworfen. Außerdem soll der 58-Jährige bei seiner Eidesstattlichen Versicherung Konten und Versicherungen verschwiegen haben.

Gebühren von bis zu 340 Euro

Während der Verlegung von Nahwärmeleitungen waren im Oktober vergangenen Jahres rund um die Baustellen in der Sudetenlandstraße sowie der Fünfzehner-/Bahnhofstraße Einbahnregelungen und Halteverbote ausgewiesen worden. Der angeklagte, 58 Jahre alte Geschäftsführer eines hiesigen Abschleppunternehmens sowie sein bei ihm angestellter Sohn haben an den Baustellen fünf Fahrzeuge entfernt und unterschiedlich abkassiert. Teilweise sind die Autos nur umgesetzt worden und teilweise zum Verwahrort der Firma gebracht worden. So fielen Gebühren von 50 bis 340 Euro an. Ein älteres Ehepaar hatte seinen Wagen für einen kurzen Arztbesuch noch vor der Baustelle geparkt. Als es zurückkam, war der 58-Jährige gerade dabei, das Auto abzuschleppen. 50 Euro musste die 67-jährige Frau bezahlen, um den Wagen auszulösen. Als sie anmerkte, dass das doch recht teuer sei, soll der Unternehmer geantwortet haben: „Haben Sie nicht mal 50 Euro für die Stadt übrig?“ Nur nach vorheriger Barzahlung waren die Fahrzeuge von dem Mann wieder freigegeben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Vater und Sohn nun vor, ohne Genehmigung gehandelt zu haben. Vonseiten der Stadt war keine Erlaubnis zum Abschleppen erteilt worden, erklärte der zuständige Mitarbeiter vom Ordnungsamt im Zeugenstand.

Angeklagter telefoniert während Verhandlung

Das Benehmen des 58-Jährigen vor Gericht ließ den nötigen Respekt stark vermissen. Er warf dem Gericht vor, die Tatsachen zu verdrehen. Während der Verhandlung telefonierte der Mann sogar, woraufhin ihn Richter Christian Veh streng zurechtwies. Aufbrausend erklärte der Angeklagte, das Ordnungsamt habe ihm ausdrücklich gesagt, dass das Bauunternehmen zuständig sei. Den Auftrag habe er von dieser zunächst mündlich und dann schriftlich erhalten. Doch die beiden Bauarbeiter, die laut der Angeklagten die Weisung zum Abschleppen erteilt haben sollen, bezeugten vor Gericht, dass sie keine Aufträge an den Unternehmer gegeben haben. Der 58-Jährige habe beim Gespräch angeben, von der Stadt für die Sicherheit auf der Baustelle beauftragt worden zu sein. Eine Unterschrift von ihm sei nur dafür geleistet worden, dass dem Bauunternehmen keine Kosten entstünden. Bei der Eidesstattlichen Versicherung hatte der verschuldete 58-Jährige dem Gerichtsvollzieher seine Rentenversicherung, zwei Konten sowie eine Kapitallebensversicherung verschwiegen.

Der Prozess geht in die nächste Runde

Vor Gericht bezog der Mann auf die Fragen lautstark Stellung, sodass ihn Staatsanwalt Gerhard Reicherl in die Schranken weisen musste: „Führen Sie sich nicht so auf hier. Wenn sie nichts sagen wollen, dann sagen sie nichts.“ Der Angeklagte besann sich und erläuterte den Tränen nahe, die Rentenversicherung gehöre seinem Sohn, die Konten seien Pfändungsschutzkonten und somit nach seinem Wissen nicht anzugeben. Seine Lebensversicherung sei für die Beerdigungskosten und wäre somit laut Internet auch nicht pfändbar. Der Prozess geht nächste Woche weiter. Dann sollen weitere Zeugen zu den Tatvorwürfen gehört werden.