16:31 Uhr

Abheben beim Bürgerfest in Ingolstadt

Die größte Party des Jahres hat in Ingolstadt Freitagabend begonnen und dauert noch den ganzen Samstag. Mit einer Gondel kann man dort dem Himmel näher kommen.

Das Bürgerfest, die größte Party des Jahres, hat am Freitagabend in Ingolstadt begonnen. Am Samstag geht es dann den ganzen Tag weiter. Ab 15 Uhr ist bis nachts um 1 Uhr wieder Musik auf den verschiedenen Bühnen in der gesamten Altstadt. Erwartet werden insgesamt rund 150.000 Besucher. Schankende ist in der Nacht zum Sonntag um 2 Uhr.

Mit der Gondel über die Dächer Ingolstadts schweben

Eine der Attraktionen auf dem Fest ist die Aussichtsgondel, die man in der Spitalstraße am Rathausplatz besteigen kann. 60 Meter geht es hinauf. Von da oben kann man sich dann am besten orientieren, welche Bühne und welche Bar man unbedingt nicht verpassen sollte. Zum Beispiel die am Nordufer der Donau. Dort geht es karibisch zu, wird Reggae, Dub und Elektronisches geboten. Wobei das vielleicht eher etwas für den frühen bis fortgeschrittenen Samstagabend ist.

Zum Frühschoppen auf den Rathausplatz in Ingolstadt

Wer das Wochenende zünftig beginnen möchte, kann das ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz tun. Da spielt die Zucheringer Blaskapelle zum Frühschoppen auf und dazu wird ein ordentliches Weißwurst-Frühstück serviert. Mit einem schönen Bier, versteht sich.

Mehr zum Programm steht des Bürgerfestes steht hier.

