vor 31 Min.

Abholzungen am Donaudamm sind Vorschrift

Kraftwerksbetreiber bezieht Stellung

Großflächige Abholzungen in den vergangenen Wochen am Donaudamm bei Bertoldsheim sind Spaziergängern und Anliegern negativ aufgefallen. Die Rennertshofener Gemeinderätin Rosemarie Haag ( CSU) hat sich deshalb an die Neuburger Rundschau gewandt.

Sie beklagt, dass durch die Rodung des Strauchbewuchses der Umwelt ein Bärendienst erwiesen worden sei und das in Zeiten, in denen „Natur- und Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels erste Priorität haben. Diese Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar und vollkommen unverständlich.“ Der Kraftwerkseigner Uniper baue eine Fischtreppe für über zwei Millionen Euro, aber die Blühsträucher, die Bienen- und Vogelfutter und Unterschlupf für die Kleintiere böten, müssten nach über 50 Jahren weichen.

Kraftwerksbetreiber Uniper hat auf Nachfrage zu der Maßnahme Stellung bezogen: Sie diene der Standsicherheit der Dämme und sei in entsprechenden Vorschriften geregelt. Durchwurzelungen des Damms seien schädlich für die Standsicherheit. Deswegen müssten die Dämme gehölzfrei gehalten werden. Starker Wind lockere den Dammkörper im Bereich der Baumwurzeln, erklärt Uniper-Sprecher Theodoros Reumschüssel. „Mitsamt Wurzelballen umstürzende Bäume können zu einer erheblichen Schwächung des Dammquerschnitts und damit zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Auch verrottende Wurzeln führen zu Hohlräumen und Sickerwegen, was vermieden werden muss.“ Auch die regelmäßigen Sichtkontrollen würden durch Bäume und Sträucher erheblich beeinträchtigt. Auf den freigestellten Flächen werde gezielt eine Magerrasenmischung ausgebracht, die einen ökologisch wertvollen Bewuchs zur Folge haben werde und Heimat von einer Vielzahl von Insekten und Kleinlebewesen sein werde, verspricht Uniper. (nr)

