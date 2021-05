Abitur-Auftakt am Neuburger Descartes-Gymnasium im Corona-Jahr

Abitur in Neuburg

83 Abiturienten schreiben jetzt am Neuburger Descartes-Gymnasium ihre Prüfungen, hier in der großen Sporthalle.

Plus Am Descartes-Gymnasium in Neuburg haben 83 Schüler ihre ersten Prüfungen geschrieben. Die Vorbereitung war nicht ideal, aber mit dem Deutsch-Abitur waren die meisten zufrieden

Von Winfried Rein

Corona hat ihre Vorbereitung erschwert, sie müssen Masken tragen und verteilt in mehreren Räumen ihre Prüfungen schreiben – für 35.000 Abiturienten in Bayern laufen jetzt die schriftlichen Prüfungen. Am Dienstag war Auftakt mit Deutsch.