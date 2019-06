vor 41 Min.

Abiturienten sagen „Au revoir“

Am Freitag um 14 Uhr fand die Abschlussfeier in der Turnhalle des Descartes-Gymnasiums statt. Schüler und Eltern hatten sich schön angezogen, um den Anlass gebührend zu feiern. Schulleiter Peter Seyberth hält hier gerade seine Ansprache.

Alle Schüler des Descartes-Gymnasiums haben heuer die Prüfungen bestanden. Eine Abiturientin war besonders gut. Wovon die Ansprachen bei der Feier handelten.

Von Dorothee Pfaffel

Kleidchen und High Heels oder Anzug und Lackschuhe – bei mehr als 30 Grad hatten sie sich dennoch extra chic gemacht: 83 Abiturienten, ihre Eltern und Lehrer kamen am Freitagnachmittag in der Turnhalle des Descartes-Gymnasiums zusammen, um ihren Schulabschluss zu feiern.

Die Gesichter der diesjährigen Abiturienten strahlten Glück und Erleichterung aus. Endlich hatten sie, die ihre Laufbahn 2011 am Neuburger Gymnasium begonnen hatten, es geschafft! Eine erfreuliche Besonderheit: Kein Einziger fiel heuer durch das Abitur, trotz der umstrittenen Mathematik-Prüfung, berichtete Rektor Peter Seyberth stolz. Der Notendurchschnitt der Neuburger liegt bei 2,28, bayernweit beträgt der Schnitt in diesem Jahr 2,29. Eine sticht am Descartes-Gymnasium heraus: Sarah Koch. Sie hat das Abitur mit 1,0 bestanden und durfte sich bei der Feier noch über zahlreiche weitere Auszeichnungen freuen.

Die besten Schülerinnen 2019 (von links): Elisabeth Braun (Notendurchschnitt 1,2), Kathrin Füller (1,1), Sarah Koch (1,0) und Luisa Vogl (1,2). Bild: Dorothee Pfaffel

Auch der Landrat verabschiedete die Neuburger Abiturienten

Die Abschlussfeier war geprägt von zahlreichen Ansprachen, auch wenn die zwei Moderatorinnen Lara Drechsel und Jana Wozar gleich am Anfang deutlich machten, dass sich doch alle Redner kurz halten mögen – schließlich sollte bald das Schloßfest beginnen. Das hielt Landrat Peter von der Grün aber nicht davon ab, von seiner eigenen Abi-Feier zu erzählen, die er einst zusammen mit dem Schlagzeuger der Band Sportfreunde Stiller musikalisch gestaltet hatte. Die diesjährigen Abiturienten seien deutlich besser angezogen, meinte von der Grün. Jumpsuits waren heuer schwer in Mode. Manche Abiturienten trugen sogar schon ihr Schloßfest-Outfit. Der Landrat bezeichnete die Abiturienten als fleißig, erfolgreich und diszipliniert. „Bewahren Sie sich Ihre Neugier und Einsatzbereitschaft!“

In der Rede der Vertreterinnen des Elternbeirats ging es vor allem um Schuhe. Schuhe für alle Lebenslagen hätten die Abiturienten von ihren Eltern bekommen: zum Beispiel Flipflops zum Chillen, Wanderschuhe für den sicheren Gang auf unwegsamem Gelände, Gummistiefel, falls den jungen Erwachsenen das Wasser einmal bis zu den Knien stehen sollte. „Wir wünschen euch Zeit für Fantasie, Zeit zum Staunen, Zeit, um die Welt zu entdecken! Seid mutig! Seid ihr selbst!“

Descartes-Gymnasium: Die Rede der Abiturienten war äußerst unterhaltsam

Die unterhaltsamste Rede des Nachmittags hielten zwei der Abiturienten: Dana Puljarga und Thomas Strahl. Sie witzelten über ehemalige Lehrer und die Schule. „Ohne uns gibt es keinen Grund mehr, an dieser Schule zu bleiben. Es kann nur bergab gehen.“ Über die Abiturienten selbst sagten sie: Sie seien unterschiedlich, hätten aber stets an einem Strang gezogen.

Super: Pauline Georgiev (Gesang) und Sophia Dachs (Klavier). Bild: Dorothee Pfaffel

Für die wunderschöne musikalische Umrahmung am Freitagnachmittag sorgten Sophia Dachs am Klavier und Sängerin Pauline Georgiev. Sie präsentierten unter anderem „When we were young“ und „Au revoir“. Alle Redner wünschten den Abiturienten Erfolg, Glück und Gesundheit für ihren weiteren Lebensweg. Rektor Seyberth hoffte, dass sie „sich auch mal wieder sehen lassen“ – spätestens beim Schloßfest 2021. Fürs Erste entströmten die Ex-Schüler zum Feiern auf das diesjährige Schloßfest.

Themen Folgen