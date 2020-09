vor 19 Min.

Absage des Baringer Kirchenkonzerts

Hier, in der Baringer Kirche, hätte das Konzert stattgefunden.

Liederkranz fiel Entscheidung schwer

Leider hat sich die Hoffnung des Neuburger Liederkranzes, ab kommender Woche wieder mit den wöchentlichen Proben beginnen zu können, nicht erfüllt. Der aktuelle Stand von Covid-19 und die abzusehende Entwicklung bis Ende Oktober ermöglichen noch kein intensives gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen.

Die „Mass“ von Steve Dobrogosz, welche der Liederkranz ja im Frühjahr bereits zu proben begonnen hatte, Ende Oktober zur Aufführung bringen zu können, ist somit utopisch.

Ob und wie die aufführungstechnischen Hygienemaßnahmen in der Baringer Kirche mit Mindestabstand bei den Musizierenden, Orchester etc. überhaupt realisierbar wären, ist nicht absehbar. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Zuhörer stark zu beschränken wäre - und das alles in einer Jahreszeit, wo auch normale Erkältungskrankheiten zunehmen werden.

Es fällt dem Liederkranz sehr schwer, aber das für den 25. Oktober 2020 geplante Baringer Kirchenkonzert muss deshalb für 2020 entfallen. (bece)