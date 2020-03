19.03.2020

Absagen, Schließungen und Verschiebungen

Neueste Änderungen, die sich wegen der Pandemie in Stadt und Landkreis ergeben

Nach wie vor trudeln Absagen, Schließungen und Verschiebungen in der Heimatredaktion ein. Hier die neuesten Entwicklungen.

Das Stimmkreisbüro Enghuber ist ab sofort bis auf Weiteres für den Parteiverkehr geschlossen. Bei wichtigen Anliegen, die die Landtagsarbeit des Abgeordneten betreffen, ist das Stimmkreisbüro telefonisch unter 08431/42411 oder per E-Mail (stimmkreis@enghuber.de) erreichbar. Auch die Geschäftsstelle des CSU Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen ist ab sofort für den Parteiverkehr geschlossen. Die Geschäftsstelle ist zu den üblichen Bürozeiten (Mittwoch 17-18 Uhr, Freitag 16-18 Uhr) telefonisch unter 08431/2999 zu erreichen.

Auch Staatssekretär Roland Weigert schließt sein Büro bis auf Weiteres. Erreichbar bleibt das Büro unter Telefon 08431-6463270 oder per E-Mail: buergerbuero@weigert-mdl.de.

Die Servicezentren des Finanzamts Schrobenhausen und seiner Außenstelle Neuburg stehen bis auf Weiteres nur eingeschränkt zur Verfügung. Es wird gebeten, Behördenbesuche nur in dringend notwendigen Fällen vorzunehmen. Angesichts der erst am 31. Juli 2020 ablaufenden Abgabefrist der Einkommensteuererklärungen 2019 ist die Abgabe aktuell nicht dringend notwendig. Alle notwendigen Formulare zur Einkommensteuererklärung werden auf der Homepage des Finanzamts (www.finanzamt-schrobenhausen.de) zum Download angeboten, soweit die Papierabgabe möglich ist. Auf die Möglichkeit der Erklärungsabgabe über das kostenlose Programm ELSTER wird hingewiesen.

Die Jahreshauptversammlung am 28. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die geplante Flursäuberung am 28. März entfällt dieses Jahr.

sagt die Generalversammlung am 27. März im Gasthaus Daferner in Schönesberg ab.

Der BRK-Kreisverband teilt mit, dass alle Rotkreuzkurse Erste Hilfe bis 30. April abgesagt sind.

Die AOK Bayern hat bis auf weiteres ihre Geschäftsstellen für Kundenbesuche geschlossen. Alle weiteren Kontaktkanäle stehen weiterhin zur Verfügung und werden personell verstärkt. Alle Kontaktdaten der AOK in Ingolstadt gibt es unter www.aok.de/bayern, Rubrik „Geschäftsstellen“ oder „Kontakt“ in der Menüleiste.

Die KKH Kaufmännische Krankenkasse hat bundesweit ihre Servicestellen geschlossen. Erreichbar ist man telefonisch rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicerufnummer 0800/5548640554. Die E-Mail-Adresse lautet service@kkh.de.

Evangelische Kirchen feiern Gottesdienste im Internet. Seit Anfang der Woche gibt es daher die Online-Plattform www.kirchraum-ingolstadt.de, auf der die 19 Kirchengemeinden und die Evangelische Jugend Ingolstadt Gottesdienste, Andachten und Predigten ebenso veröffentlichen wie Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder in der betreuungslosen Zeit beschäftigen können. Jeweils zu den Sonn- und Feiertagen wird ein Gottesdienst aus einer Kirche angeboten, der ohne Gottesdienstbesucher, aber dennoch stimmungsvoll gestaltet ist. Es sind auch bereits Gottesdienste für die wichtigen christlichen Feiertage Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht und Ostersonntag in Planung. Für Menschen, die keinen Internetzugang besitzen, weist das Evangelische Dekanat darauf hin, dass täglich in Rundfunk und Fernsehen Gottesdienste und Andachten angeboten werden. Wenn Menschen angesichts der unsicheren Lage seelische Unterstützung brauchen, stehen die evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer zur Verfügung. Sie sind telefonisch oder per Email erreichbar. Die Kontaktdaten finden sich im Internet, im Telefonbuch oder in den Gemeindebriefen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schrobenhausen ist ab sofort für den Parteiverkehr geschlossen. Telefonisch ist es weiter unter der Nummer 08441/8670 zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Der Elternbeirat des Kindergartens Karlskron sagt den Flohmarkt am 22. März ab.

Der Verein Landkultur Bayern Mitte verschiebt das bereits ausverkaufte Konzert von Tom & Basti am 21. März bei Zu Müllers in Winkelhausen auf Freitag, 10. Juli. Karten behalten auch für den neuen Termin die Gültigkeit, können aber bis einen Tag vor dem neuen Termin an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. „Bayern! Die Mixed-Show“ am Freitag, 24. April, muss abgesagt werden. Gekaufte Karten nimmt die Vorverkaufsstelle zurück.

Das Passionskonzert des Collegiums Sanctae Ursulae und des Kammerchores Ingolstadt (29. März, 18 Uhr in der Kapelle St. Wolfgang, Neuburg) wird abgesagt.

Die Waldbesitzervereinigung Neuburg-Schrobenhausen schließt die Geschäftsstelle bis einschließlich Freitag, 17. April. Telefonisch ist die Geschäftsstelle nur noch montags von 9-11 Uhr erreichbar. Kontaktaufnahmen per Email und Fax sind weiterhin jederzeit möglich. Die Holzübernahme erfolgt weiter, gemeinsame Waldbegänge können bis 17. April nicht stattfinden. Zudem sind folgende Fortbildungen, die mit dem AELF Pfaffenhofen geplant waren, abgesagt: Freitag, 20. März, um 14 Uhr: Fortbildung Wertastung im Nadelwald, sowie Auszeichnungsübungen, Freitag, 27. März, um 14 Uhr: Sicheres Anwachsen durch Verwendung von Ballenpflanzen.

Der Publikumsverkehr im Amtsgericht Neuburg wird stark eingeschränkt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, sind Anträge ab sofort nur noch schriftlich zu stellen. Eine persönliche Vorsprache ist nur bei festgelegten Terminen oder in absoluten Ausnahmefällen (Eilanträge) möglich. Viele Antragsformulare und Infos sind auf der Homepage des Amtsgerichts Neuburg unter „Aufgaben/Verfahrensübersicht“ abrufbar. Außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten – wenn keine öffentliche Verhandlung stattfindet – ist der Zugang zum Gebäude nur über die Haustürklingel möglich. Jeder Besucher muss sich zudem ausweisen und eine Selbstauskunft zu den Risiken einer COVID-19-Infektion abgeben. (nr)

Themen folgen