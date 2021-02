11:04 Uhr

Absagen am Stadttheater Ingolstadt: Diese Produktionen sind betroffen

Wegen der aktuellen pandemischen Entwicklung hat sich das Stadttheater Ingolstadt dazu entschlossen, Proben für den Rest der Spielzeit 2020/21 unter Vorbehalt auszusetzen. Das betrifft diese Inszenierungen.

Das Stadttheater Ingolstadt hat in Absprache mit dem Kulturreferat wegen der aktuellen Pandemie-Entwicklung beschlossen, für den Rest der Spielzeit 2020/21 alle Proben für geplante Inszenierungen im Großen Haus, Kleinen Haus und der Werkstatt unter Vorbehalt auszusetzen. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Demnach sind Proben von mehreren Personen – selbst bei Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln und regelmäßiger Testung – in geschlossenen Räumen bei suboptimaler Lüftungsmöglichkeit nicht zu verantworten.

Stadttheater Ingolstadt setzt Proben unter Vorbehalt aus

Die Produktionen „Die Nashörner“ sowie „Max und Moritz“ werden in die Spielzeit 2021/2022 verschoben. Das Stück „Geschlossene Gesellschaft“ muss gestrichen werden. Dafür wird Regisseur Philipp Moschitz das Musical „Hedwig and the Angry Inch“ in eine Late-Night-Produktion umgestalten, die noch in dieser Spielzeit im Frühling ihre Premiere im Turm Baur feiern wird. Auch die Produktionen „Die Konferenz der Vögel“ und „Little Shop of Horrors“ werden als Freilichtstücke 2021 gezeigt.

Neu hinzu kommt das Stück „Das Festmahl“, das im Frühling 2021 seine Premiere im Reduit Tilly geben wird. Es soll dort im Wechsel mit der Produktion „Peter, Paul and Mary“ gespielt werden. Zudem soll ein Down-Town in einer Kirche gezeigt werden. Auch eine kleine Sommer-Bühne auf der Terrasse des Theaterrestaurants ist in Planung, die in unregelmäßigen Abständen bespielt werden soll.

Ingolstadt: Vorbereitungen für das Festival gehen weiter

Weitere kleinere Produktionen im Stadtraum werden derzeit für das Frühjahr geplant. Auch ein umfassendes Digitalkonzept wird erarbeitet. Die Plattform soll am 14. Februar online gehen. Für das Junge Theater gelten die gleichen Regeln. Indes laufen auch die Vorbereitungen für das 1. Bayerische Kinder- und Jugendtheaterfestival „Südwind“ vorerst weiter. Eine Entscheidung, ob das Festival tatsächlich stattfindet, wird Ostern getroffen. (nr)

