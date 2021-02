vor 6 Min.

Abschied von der alten Gründervilla Walter Schorers in Neuburg

Plus In der Gustav-Philipp-Straße verschwindet wieder ein Stück Alt-Neuburg. Das Auktionshaus Walter Schorer weicht drei Neubauten. 300 Interessenten wollen eine Wohnung von der GeWo.

Von Winfried Rein

Die beiden großen Kirsch- und Walnussbäume sind schon weg, jetzt kommt das Gebäude dran: Bagger räumen in den nächsten Tagen das frühere Auktionshaus von Walter Schorer in der Gustav-Philipp-Straße ab. Der neue Eigentümer, Bauunternehmer Hans Mayr, errichtet dort drei Mehrparteienhäuser mit 23 Wohnungen plus Tiefgarage.

„Es geht nahtlos weiter“, kündigt Hans Mayr den Baubeginn für das Projekt an. Letzteres verdichtet diese bisher grüne Baulücke im Viertel zwischen Sudetenland- und Gustav-Philipp-Straße. Die notwendigen Befreiungen vom bestehenden Bebauungsplan haben die Stadträte im Bauausschuss erteilt.

Auktionator Walter Schorer kaufte die Villa 1978 von einer Neuburgerin, die damals bereits in den USA lebte

Ein wenig trauert Walter Schorer seiner alten Bleibe hinterher. Hier hatte der Antiquitäten- und Kunsthändler im März 1981 mit der ersten seiner insgesamt 75 Versteigerungen begonnen. Die alte Villa aus der Gründerzeit hatte er 1978 von einer Neuburgerin erworben, die zu diesem Zeitpunkt bereits in die USA ausgewandert war. Im Haus wohnten vier angesehene Familien. Der neue Eigentümer versprach ihnen und vermittelte im Laufe eines Jahres angemessene Ersatzwohnungen. Dann baute Schorer um und machte ein Auktionshaus aus dem Gebäude, das 1921 als kleiner Kindergarten diente und als eines der ersten Anwesen in der Stadt über eine Dampfheizung verfügte.

In die Villa lud Antiquitäten- und Kunsthändler Walter Schorer von 1981 an ein zu nicht weniger als 75 Versteigerungen. Bild: Winfried Rein

Im Garten sollen damals die Besitzer eine kleine Tabakplantage angelegt haben. „Auf jeden Fall war es damals eines der schönsten Häuser in der Gegend“, versichert Walter Schorer. Die kleine Villa, die er mit seiner Familie auch bewohnte, dürfte um 1890 entstanden sein. Das Jahr gehört in der Architekturgeschichte zur Gründerzeit, in der neben Mietshäusern für die wachsende Bevölkerung auch repräsentative Villen und Palais für das vermögende Bürgertum entstanden sind.

Die Straße baute die Stadt um die Jahrhundertwende 1900 als Verbindung zwischen Münchener, Rohrenfelder und Grünauer Straße. Der Neuburger Magistrat benannte sie im Januar 1902 nach einem Manager der Kreidewerke von Schulz & Philipp: Kommerzienrat Gustav Adolph von Philipp (1854-1925). Der gewiefte Kaufmann und spätere Ehrenbürger von Leipzig hatte „seine“ Straße selber finanziert.

Als die Villa gebaut wurde, stand sie mutterseelenallein auf freiem Feld am Rande Neuburgs

Die Villa stand damals mutterseelenallein auf freiem Feld am Rande der Stadt, heute steht sie (noch) in der Mitte. Bauherr Hans Mayr geht davon aus, dass für zentrumsnahe Eigentums- und Mietwohnungen in Neuburg noch ausreichend Bedarf besteht. Die 35 Wohnungen seiner Anlage in der Eybstraße, die das frühere Hotel und Gasthaus „Kieferl“ ersetzt, seien bis auf eine Einheit komplett verkauft. Beim Vermieten hält er 14 oder 15 Euro pro Quadratmeter für deutlich zu hoch: „Das kann keiner mehr bezahlen.“ Zehn bis elf Euro sieht er als obere Grenze. Die Stadt Neuburg muss für ihre 27 neuen Sozialwohnungen in Feldkirchen am Siedlerweg voraussichtlich schon acht Euro pro Quadratmeter verlangen – ein Tribut an die stark gestiegenen Baukosten.

Das frühere Auktionshaus von Walter Schorer in der Gustav-Philipp-Straße wird jetzt abgebrochen. Bild: Winfried Rein

Sozial Schwächere sind auf geförderte Wohnungen oder günstige Mietgelegenheiten angewiesen, das erlebt Adele Gottschall von der städtischen Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) jeden Tag. Die Prokuristin der GeWo aktualisiert regelmäßig die Warteliste mit derzeit 300 Wohnungssuchenden. „Vertretbare Mieten sind gefragt, die Preise auf dem freien Markt können sich viele nicht mehr leisten“, sagt Adele Gottschall. Beim Kauf von Eigentumswohnungen als Kapitalanlage sieht sie dagegen bald eine Sättigung erreicht.

Mit Mieten von 180 bis 240 Euro verfügt die GeWo in der Eybstraße über die preisgünstigsten Adressen in der Stadt. Aber die Mieter müssen spätestens Ende dieses Jahres ausziehen, weil die Stadt und ihre Wohnungsbaugesellschaft dort neu bauen wollen.

Den Betroffenen in der Eybstraße biete die GeWo immer wieder Alternativen an. Der Umzug ins Ostend oder in den Schwalbanger erziele Fortschritte, so Adele Gottschall, „wir übergeben in dieser und in der kommenden Woche wieder zwei Wohnungen.“

