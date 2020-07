vor 19 Min.

Abschluss an der Neuburger Wirtschaftsschule einmal ganz anders

Plus Wirtschaftsabsolventen erhalten ihre Abschlusszeugnisse – unter besonderen Umständen. Statt großer Feier findet die Vergabe im Klassenrahmen statt.

Von Manfred Dittenhofer

Was ist das Rezept, um glücklich zu sein? Diese Frage stellte der scheidende Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Neuburg, Fritz Füßl, den 120 Mädchen und Jungs, die ihre Abschlusszeugnisse der Wirtschaftsschule am Donnerstag in Empfang nahmen. Eine Antwort darauf hatte er natürlich auch gleich parat – aber dazu später. 120 Absolventen erhielten ihre Zeugnisse. Aber die gemeinsame Feier, das Umarmen, bevor man auseinander geht, musste entfallen. Jeweils im Klassenrahmen erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse in der Aula der Schule.

Freunde, Eltern und Verwandte durften dieses Mal nicht dabei sein. Daher wurde die Veranstaltung aufgezeichnet und fotografiert. So können die Eltern die Zeugnisvergabe zumindest auf dem Bildschirm nacherleben. Ein ganz besonderer Jahrgang sei es dieses Mal gewesen, so Christopher Harm, der Leiter der Klasse 10d, die als erstes zur Zeugnisvergabe in die Aula der Schule kam. Denn nicht nur diese Feier sei so noch nicht da gewesen. Vielmehr hätten die Schüler Außergewöhnliches geleistet in einer sehr außergewöhnlichen Zeit. Und sie alle hätten die Hürden des Corona-Lockdowns mit Bravour genommen.

Acht herausragende Neuburger Wirtschaftsschüler erhalten Silberbarren

Acht herausragende Schülerinnen und Schüler erhielten jeweils einen vom Elternbeirat gestifteten Silberbarren, die drei besten zudem einen Preis vom Landratsamt. Das Zeugnis sei wie ein Schlüssel, mit dem die Absolventen nun ihren weiteren Lebensweg aufschließen könnten, sagte Othmar Haberhauer. Als einziger Elternbeirat nahm er an der Zeugnisvergabe teil und hatte die Klippen des Homeschoolings aus nächster Nähe miterlebt. „Es ist nicht immer einfach, sich zu Hause zwischen Mathebuch und Playstation zu entscheiden.“

Die stellvertretende Schulleiterin Marion Wohlsperger vermisste ihre Schülerinnen und Schüler bereits am Tag der Zeugnisvergabe. „Ich finde es immer etwas schade, wenn ihr geht, aber doch, ihr sollt gehen!“ Auf dem Zeugnis lasse nur das Datum 2020 erkennen, unter welchen besonderen und merkwürdigen Bedingungen die Schüler ihren Abschluss geschafft hätten. Wohlsperger und Füßl zollten den Absolventen großen Respekt dafür, wie schnell sie sich auf die sich veränderten Bedingungen eingestellt hätten. Keiner habe gejammert, alle hätten die Regeln akzeptiert und so mitgeholfen, dass der Präsenzunterricht funktioniert. „Ihr habt sozial und klug gehandelt. Um andere zu schützen, habt ihr verzichtet.“

Und wie wird man nun glücklich? Fritz Füßl antwortet mit einer Geschichte, die von einem alten, weisen Mann handelt. Gefragt nach seinem Erfolgsrezept, um glücklich zu sein, antwortete dieser, er trage Bohnen in seiner linken Hosentasche. Und jedes Mal, wenn am Tag etwas Schönes passiere, nehme er eine Bohne aus der linken in die rechte Tasche. Abends dann schaue er wie viele Bohnen er in der rechten Tasche habe und erinnere sich an diese schönen Momente. Gerade in Corona-Zeiten würde das Schlechte manchmal überhandnehmen, so Füßl. Glücklich werde aber nur der, der auf die Dinge achte, die ihm guttun. „Vielleicht denkt ihr einfach mal an drei Bohnen aus eurer Schulzeit.“ Und für morgen: „Es geht in eine gute Zukunft, wenn man sich bewusst macht, dass das Leben wunderschön ist. Man muss nur schauen, was einem guttut.“

Die Klassenbesten erhielten je einen vom Elternbeirat gestifteten Silberbarren:

Julia Hertl (Notenschnitt 1,87), Adam Berno (1,87), Kevin Hein (1,87), Julian Haussmann (1,87) und Eric Sauer (1,87)



(Notenschnitt 1,87), (1,87), (1,87), (1,87) und (1,87) Mit einem Silberbarren vom Elternbeirat und zusätzlich mit einem Sachpreis des Landkreises wurden die drei Besten ausgezeichnet:



vom Elternbeirat und zusätzlich mit einem Sachpreis des Landkreises wurden die drei Besten ausgezeichnet: Eva Habermeier (Notenschnitt 1,57), Larissa Dierle (1,71) und Linda Egen (1,75).

(Notenschnitt 1,57), Larissa Dierle (1,71) und (1,75). Für sein musikalisches Engagement an der Wirtschaftsschule wurde Jonas Schoder ausgezeichnet.



Themen folgen