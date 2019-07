vor 7 Min.

Absolventen der Neuburger Berufsschule werden neue Wege gehen

Schulleiter Fritz Füßl (2. Reihe, rechts) und sein Stellvertreter Franz Haltmayer (vorne, 2. von links) überreichten die Staatspreise an die besten Berufs- und Berufsfachschüler. Als Stellvertreter des Landrats betonte Kreisrat Reinhard Reißner (links) die Bedeutung der künftigen Fachkräfte.

273 Absolventen der Neuburger Berufsschule und 55 der drei Berufsfachschulen wurden feierlich verabschiedet. 39 von ihnen erhielten für ihre ausgezeichneten Leistungen den Staatspreis.

Von Silke Federsel

Für die Absolventen der Staatlichen Berufsschule und der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege begann am vergangenen Freitag offiziell ein ganz neuer Lebensabschnitt. Mit einer feierlich gestalteten Abschlussfeier schieden sie aus dem Schulleben aus und gehen nun andere Wege. Das betonte auch Schulleiter Fritz Füßl in seiner Rede.

„Gestern waren Sie noch Lehrling. Heute sind Sie Fachkraft und können selbstständig arbeiten und man fragt sie um Rat. Gestern verdienten Sie ein Taschengeld, heute einen vollen Lohn. Gestern mussten Sie zuhause leben, heute entscheiden Sie selbst, ob Sie das noch wollen“. Für den Abend hatte er das Bild einer Skulptur eines kroatischen Künstlers mitgebracht, das eine Figur zeigt, die durch eine Mauer bricht. Ein schönes Symbol, passend für den Anlass, wie Füßl fand. „Wer sich gegen ein Hindernis wirft, muss dies mit hoher Energie tun. Von selbst geht die Mauer nicht zur Seite. Und er muss den Kopf frei haben. Nur wer sein Ziel fest im Blick hat, kann Mauern überwinden“.

Und genau das hatten seine Absolventen getan – sie hatten sich engagiert, gelernt und konnten sich nun über den Abschluss freuen. Dennoch sei so eine Anstrengung nicht alleine zu stemmen. „Denn nur selten reißt man eine Mauer im Alleingang ein“, sagte er. Viele erfuhren Unterstützung durch die Familien, aber auch die Lehrer und übrigen Mitarbeiter der Schule gaben stets ihr Bestes, um die jungen Leute auf ihrem Weg zu unterstützen, genauso wie ihre Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe.

Über den Lohn dieser Anstrengungen durften sich heuer 328 Absolventen freuen, 39 von ihnen erhielten den Staatspreis, acht Schüler sogar mit der Traumnote 1,0! Insgesamt weisen die Berufsschule 273 Absolventen auf, die drei Berufsfachschulen 55 Absolventen. „Da sind eine Menge schulischer Bestmarken und individueller Rekorde gebrochen worden“, sagte er.

Über dieses Ergebnis freute sich auch Kreisrat Reinhardt Reißner, der als Vertreter des Landrats zur Veranstaltung gekommen war. „Mit den Zeugnissen erhalten Sie für die Zeit der Entbehrungen die Früchte Ihrer Arbeit“, sagte er. Überall in der Region und in ganz Deutschland benötige man Fachkräfte dringend. Für die Zukunft der Schule werde auch investiert, wie Reißner erklärte. Derzeit baue der Landkreis das Schülerwohnheim mit Mensa auf dem Gelände.

Auch die Schüler hatten sich natürlich zusammen mit ihren Lehrkräften einiges für die Gestaltung der Feier einfallen lassen. Die Moderatorinnen Gloria-Anastasia Solnicki und Fabienne Gottschall führten durch den Abend, berichteten von Anstrengungen und Erfolgen im Schulalltag, genauso wie die Schülervertreterinnen Alexa Maywald und Franziska Schoderer. Schüler und Lehrer der FAK 1 und FAK2 sorgten für musikalische Unterhaltung mit schön gespielten Stücken wie „Heavy Stuff“, „I want it that way“ und „Lass uns gehen“.

