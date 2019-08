vor 5 Min.

Achäologische Funde: Als über Unterhausen eine Burg thronte

Ein internationales Forscherteam aus München und Warschau untersucht seit zwei Wochen am Stätteberg in Unterhausen die Überreste einer Burganlage, die an dieser Stelle vor 3000 Jahren errichtet wurde.

Archäologen haben auf dem Stätteberg in Unterhausen die Steinmauer einer der mächtigsten Burgen Südbayerns ausgegraben. Was die Überreste erzählen.

Stück für Stück und Stein für Stein hat eine Gruppe Münchener Archäologen in den vergangenen zwei Wochen auf dem Stätteberg in Unterhausen Überreste einer der größten vorgeschichtlichen Burgen Südbayern freigelegt, die bereits im 2. Jahrtausend vor Christus besiedelt war. Untersucht wurde ein mächtiger „zyklopischer“ Steinwall, der die Festung einst vor Angreifern schützte und nach Einschätzung der Archäologen um die fünf Meter hoch gewesen sein dürfte. Davon übrig geblieben sind über die Jahrtausende noch maximal zwei Meter.

Bei der Ausgrabung handelte es sich um eine Lehrgrabung des Lehrstuhls für Vor- und Frühgeschichte der Ludwigs-Maximilians-Universität München in Kooperation mit der Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität Warschau. Unterstützt wurden die Forscher dabei unter anderem von der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen sowie von der Gemeinde Oberhausen bzw. deren Freiwilligen Feuerwehr.

Prof. Carola Metzner-Nebelsick von der LMU vor der Außenmauer, die im Mittelpunkt der Ausgrabungen stand. Bild: W.-R. Teegen

Am Stätteberg in Unterhausen wurde schon 1951 gegraben

Die wahre Größe der Festung auf dem Stätteberg sei aufgrund der Lage im dichten Wald lange Zeit völlig unterschätzt worden, heißt es seitens des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Erst die Möglichkeiten moderner Fernerkundungstechnologie hätten hier bahnbrechende neue Erkenntnisse geliefert. Mit dem sogenannten Airborne-Laserscanning-Verfahren wurde die Erdoberfläche von einem Flugzeug mit Laserstrahlen abgetastet und die Daten in digitale Geländemodelle umgewandelt. Mit diesem Verfahren können auch oberirdisch sichtbare Strukturen in Wäldern sichtbar gemacht werden. Im Fall des Stättebergs lässt sich neben einer mehrfach umwallten Oberburg, dem eigentlichen Stätteberg, eine weitere aus Steinen errichtete Befestigung erkennen, die das Plateau mit etwa einem Quadratkilometer Fläche umschloss.

Grund für die jetzigen Untersuchungen waren Ausgrabungen an dieser Stelle, die ins Jahr 1951 zurückgehen und damals im Zusammenhang mit Steinbrucharbeiten auf dem Stätteberg durchgeführt worden waren. Die Ergebnisse wurden allerdings nicht besonders ausführlich dokumentiert, weshalb viele Frage offenblieben. Dazu gehört vor allem die Spurensuche nach den Bewohnern der Burg, die den Forschern immer noch Rätsel aufgeben. Denn damals wie heute ist nicht klar, wer die Burg errichtet und wer darin gewohnt hat. In der nun durchgeführten, zweieinhalbwöchigen Pilotkampagne wurden alte Ausgrabungsschnitte aus dem Jahr 1951 erneut freigelegt und sorgfältig dokumentiert.

Die Funde am Stätteberg sind etwa 3000 Jahre alt

Dabei wurde ein spektakulärer, in zyklopischer Technik aus tonnenschweren Kalksteinen und Geröllen aufgeschichteter, zweischaliger Mauersockel aus der späten Bronze-/frühen Eisenzeit freigelegt. Eine genauere Datierung wird erst möglich sein, wenn die Funde analysiert wurden. Doch schon jetzt ist klar, dass es sich um die mächtigste Befestigung der Zeit des späten 2. bis frühen 1. Jahrtausends v. Chr. in Bayern handelt. Der rund drei Meter breite Zwischenraum zwischen den in Trockenmauertechnik errichteten Mauerschalen wurde mit kleineren Steinen und Erde verfüllt. Aufrechtstehende, miteinander verbundene Holzpfosten hielten die Konstruktion zusammen. Obwohl rund 3000 Jahre Erosion dem etwa fünf Meter hohen Mauerwerk zugesetzt haben, sind heute noch im Schnitt 1,80 Meter erhalten. Ursprünglich war der steinerne Mauersockel mit einer Holz- und Lehmkonstruktion bekrönt, auf der vermutlich ein Wehrgang verlief. In seiner vollen Höhe verteidigte der Wall den südlichen flacheren Hang und den Eingangsbereich zur Siedlung auf dem Stätteberg. Die wuchtige Befestigung diente zugleich als Verteidigung und als repräsentatives Bauwerk, das den hohen Status und die Macht der Burgherrscher zur Schau stellen sollte.

Genauso wenig wie über die Erbauer der Burg, wussten die Archäologen etwas zum Ende der Besiedlung. Fest stand nur: Die Burg brannte ab. Reste von verschlackten Kalksteinen und hart gebrannten, leuchtend roten Lehm deuten darauf hin. Mittlerweile haben die Archäologen aber die technischen Möglichkeiten, unter anderem aus den Holzkohlefragmenten eine genaue zeitliche Einordnung der Errichtung und Zerstörung der Mauer herauszulesen. Damit kann die Geschichte von Bayerns mächtigster, vorgeschichtlicher Burganlage um einige interessante Details ergänzt werden. Wie das Landesamt für Denkmalpflege sagte, sollen die Untersuchungen am Stätteberg fortgesetzt werden. (nr/clst)

